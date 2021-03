Milan-Napoli 0-1, risultato firmato Politano

DIRETTA MILAN-NAPOLI – Gran colpo del Napoli che passa 1-0 al Giuseppe Meazza in casa del Milan nel posticipo della domenica sera della 27a giornata di Serie A. A decidere il match è stato un gol di Politano a inizio ripresa. Rete che di fatto ha regalato 3 punti molto importanti per la formazione di Gattuso nella rincorsa Champions. Dopo la realizzazione di Politano c’è stato l’assalto del Milan che però non è riuscito a concretizzare gli sforzi. Rebic nel finale (al 90’+2′) viene espulso per “condotta antisportiva”.

La vittoria del Napoli sul Milan è anche un regalo per l’Inter: i rossoneri (56) scivolano a -9 dalla capolista (65), mentre i partenopei agganciano la Roma a quota Milan a -9 dall’Inter, il Napoli aggancia la Roma a quota 50, dietro a Juventus (55) e Atalanta (52).

Milan-Napoli risultato esatto finale 0-1

Ricordiamo che il Napoli recupererà la partita in casa della Juventus il 7 Aprile prossimo.

Marcatori gol: 49′ Politano.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Gabbia, Tomori, Theo; Tonali, Kessié (67′ Meité); Castillejo (60′ Saelemaekers), Calhanoglu (60′ Brahim Diaz), Krunic (60′ Rebic); Leao (79′ Hauge). All. Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme (79′ Bakayoko); Politano (79′ Mario Rui), Zielinski (75′ Elmas), Insigne; Mertens (59′ Osimhen). All. Gattuso.

Ammoniti: Maksimovic, Hernandez, Gattuso. Espulso Rebic al 90’+2′.