Ultime Notizie » A che ora gioca il Milan » Quando si gioca Milan-Juventus? Chi giocherà e chi no

Il 22 ottobre si giocherà la super sfida Milan-Juventus alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro per la 9a giornata del campionato di calcio italiano Serie A 2023-2024. Per questo big match, due giocatori importanti saranno assenti per il Milan: Maignan e Theo Hernandez, a causa della squalifica. Vediamo di seguito la situazione attuale delle due squadre in termini di infermeria e squalifiche.

I problemi del Milan

LOFTUS-CHEEK: lieve distrazione nella regione pubo-adduttoria. In dubbio per la Juve.

KRUNIC: problema al flessore della coscia destra. Possibile un mese di stop.

BENNACER: operato al ginocchio. Rientro previsto a fine 2023.

MAIGNAN: out una giornata per squalifica.

THEO HERNANDEZ: out una giornata per squalifica.

CALDARA: operazione alla caviglia destra. Torna nel 2024

I problemi della Juventus