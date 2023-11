Ultime Notizie » Assistente virtuale » Cos’è Cortana e come disinstallarlo da Windows? Aumenta la velocità del tuo PC

Gli assistenti virtuali hanno guadagnato molta popolarità negli ultimi anni, perché sono progettati per supportarci in vari compiti della vita quotidiana e facilitare vari processi come la ricerca di cose sul web, la riproduzione di contenuti multimediali, la navigazione GPS, il controllo dei dispositivi di posta elettronica, appuntamenti, chiamate e altre azioni interessanti.

Tuttavia, non tutti gli assistenti virtuali rappresentano un aiuto per gli utenti, poiché alcuni possono rallentare i dispositivi e non eseguire correttamente le attività come richiesto, questo è il caso di Cortana, l’assistente di cui sono dotati i computer Windows e che può rallentare il funzionamento del PC. Oggi parleremo di Cortana e di come disinstallarlo.

Cos’è Cortana e perché le persone lo disinstallano dai propri computer?

Cortana è un assistente virtuale sviluppato da Microsoft. È stato rilasciato per la prima volta nel 2014 come parte del sistema operativo Windows 10. Cortana è progettata per aiutare gli utenti nelle attività quotidiane, come la ricerca, l’impostazione di promemoria, la creazione di elenchi e il controllo dei dispositivi intelligenti.

Le persone disinstallano Cortana da Windows per vari motivi. Alcune persone semplicemente non lo usano e lo considerano uno spreco di spazio e risorse. Altri ritengono che Cortana sia troppo invadente o che raccolga troppi dati personali. Altri hanno ancora problemi con le prestazioni o la funzionalità di Cortana.

Condividiamo con voi alcuni dei motivi più comuni per cui le persone disinstallano Cortana:

Non lo usano: Cortana è uno strumento progettato per aiutare gli utenti nelle attività quotidiane. Se non usi Cortana, non c’è motivo di mantenerlo installato. Lo considerano intrusivo: Cortana raccoglie i dati personali degli utenti, come posizione, ricerche e abitudini di utilizzo. Alcune persone lo trovano troppo invadente e preferiscono non condividere queste informazioni con Microsoft. Problemi con prestazioni o funzionalità: Cortana potrebbe essere lenta o inaffidabile su alcuni dispositivi. Se riscontri problemi con le prestazioni o la funzionalità di Cortana, potresti voler disinstallarlo.

Come posso disinstallare Cortana passo per passo

Primo: apriamo Windows Search facendo clic sulla lente di ingrandimento sulla barra delle applicazioni. Puoi anche effettuare la ricerca aprendo il menu Start. Secondo: cerchiamo ‘PowerShell‘ e quando lo troviamo, facciamo clic con il pulsante destro del mouse sul risultato e facciamo clic su ‘Esegui come amministratore’. Terzo: quando si apre la finestra di PowerShell, è necessario incollare il seguente comando:

“Get-AppxPackage -allusers Microsoft.549981C3F5F10 | Rimuovi-AppxPackage” Quarto: è necessario attendere il completamento del processo di disinstallazione. Una volta terminato, Cortana verrà rimossa dall’installazione di Windows.

È importante ricordare che nella versione del sistema operativo Windows 11 non dovrai più eseguire ulteriori passaggi. Tuttavia, se hai Windows 10, l’icona Cortana verrà comunque visualizzata. Per nasconderlo, è necessario fare clic con il pulsante destro del mouse sulla barra delle applicazioni e fare clic sull’opzione Mostra pulsante Cortana.

Come posso disabilitare Cortana?

Se disabilitare Cortana (perchè non vuoi disinstallarlo), puoi farlo dal ‘Task Manager’. Per raggiungere questo obiettivo basta seguire questi semplici passaggi: