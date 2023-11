Ultime Notizie » Alimentazione » Alimenti che aiutano la produzione di collagene? Scopri quali sono

Il collagene è una proteina solitamente associata alla giovinezza. Tuttavia, oltre a donare alla pelle un aspetto sano e senza rughe, è una molecola che svolge importanti funzioni in molte diverse parti del corpo. Alcune di queste aree in cui è possibile trovarlo sono i tendini, i legamenti, la pelle, le ossa e persino le nostre cornee.

La produzione di questa proteina diminuisce dopo i 25 anni e accelera con l’arrivo della menopausa nel caso delle donne.

In realtà il collagene interviene in tutte le sedi dove è richiesto lo svolgimento di qualche funzione dei tessuti connettivi e, sebbene l’organismo lo produca naturalmente, con il passare del tempo tale produzione diminuisce, soprattutto dopo i 25 anni.

Anche se molte persone utilizzano integratori per aiutare l’organismo a conservare questo componente, la verità è che attraverso il cibo possiamo col tempo colmare il deficit che abbiamo.

Sebbene la maggior parte degli alimenti non fornisca collagene in quanto tale, fornisce alcune molecole che formano aminoacidi, che vengono utilizzati dall’organismo per produrre collagene. Gli alimenti che forniscono la maggiore quantità di aminoacidi sono quelli che favoriscono maggiormente la produzione di collagene.

Quali sono gli alimenti che aiutano l’organismo a produrre collagene?

Secondo le informazioni degli specialisti della nutrizione, questi sono alcuni degli alimenti che ne favoriscono maggiormente la produzione.

Brodi di ossa e cosce di pollo

Le ossa di carne e le cosce di pollo sono probabilmente la migliore fonte di collagene che possa esistere perché hanno una grande quantità di tessuto connettivo e lì, come abbiamo accennato prima, si deposita una grande quantità di collagene.

Sebbene il beneficio si possa ottenere mangiando questa parte del corpo, il brodo concentra ancora di più questo composto, rendendolo una vera bomba di questa molecola.

Carni magre

Sebbene in altre zone sia concentrato in quantità minori, il pollo, e le carni magre in generale, sono una delle migliori fonti di collagene per la qualità delle sue proteine.

Tuorli d’uovo

Anche se molte persone pensano che l’uovo sia un alimento

malsano, perché danno per scontato che fornisca molto colesterolo, la verità è che il tuorlo è uno degli alimenti con il più alto contenuto proteico e nutrienti di alta qualità. Consumare uova con tuorlo in porzioni adeguate (che possono essere da una a due al giorno) fornirà al tuo corpo una delle proteine ​​di migliore qualità che puoi trovare negli alimenti.

Per ottenere maggiori benefici e ridurre le calorie e il colesterolo cattivo, si consiglia di consumare questo alimento bollito, evitando così di aggiungere grassi e calorie, e impedendo anche la decomposizione delle molecole salutari che contribuiranno alla formazione del collagene.

Pesce azzurro

Che si tratti di salmone, sardine o tonno, i pesci grassi sono proteine ​​di alta qualità, che forniscono anche omega 3, quindi aiuteranno il tuo corpo a produrre collagene della migliore qualità.

Peperoni e altre verdure rosse

Sebbene questo alimento non produca collagene, contiene un composto chiamato licopene che il corpo utilizza per produrre collagene in quantità maggiore e di migliore qualità. Questo beneficio è ottenuto anche da altre verdure rosse come i pomodori.

Vale la pena ricordare che il collagene non è solo importante per prevenire i segni dell’invecchiamento, ma contribuisce anche a mantenere sane le ossa e le articolazioni, quindi una sua carenza potrebbe causare disturbi in queste e altre parti del corpo.