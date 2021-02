Ultime Notizie » Ibrahimovic » Serie A, Milan travolge Crotone: doppietta Ibrahimovic e Rebic

DIRETTA MILAN-CROTONE – Il Milan di Pioli risponde all’Inter vincendo sul Crotone a San Siro con il risultato di 4-0. Doppiette di Ibrahimovic e Rebic con le quali i rossoneri riscavalcano i cugini in classifica tornando al primo posto in solitaria (a +2 sui nerazzurri). Partita a senso unico caratterizzata dalla rete numero 500 di Zlatan Ibrahimovic con squadre di club e poi realizzando anche la numero 501 con la sua doppietta personale di oggi. Dopo 21 giornate di Serie A il Milan comando la classifica con 49 punti davanti a Inter con 47 e Juventus con 42 (una partita da recuperare). Prossimo impegno in campionato: sabato 13 Spezia-Milan per la 22a giornata.

Tabellino MILAN-CROTONE risultato esatto finale 4-0

Marcatori gol: 31′ Ibrahimovic, 64′ Ibrahimovic, 69′ Rebic, 70′ Rebic.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Meité, Kessié (87′ Krunic); Saelemaekers (46′ Castillejo), Leao (62′ Calhanoglu), Rebic (77′ Hauge); Ibrahimovic (77′ Mandzukic).

Allenatore Pioli.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pedro Pereira, Vulic (78′ Petriccione), Zanellato, Benali (72′ Eduardo), Rispoli; Ounas (64′ Riviere), Di Carmine (78′ Simy). Allenatore Stroppa.

Ammoniti: Saelemaekers, Rispoli, Romagnoli, Calabria

Statistiche e curiosità dopo Milan-Crotone 4-0

Era dal 2005/06 che il Milan non realizzava 45 gol dopo le prime 21 gare stagionali in Serie A – 47 in quell caso. Era dal maggio 2012 che il Milan non vinceva cinque gare di fila contro squadre neopromosse in Serie A, quando arrivò a quota otto con Allegri alla guida. Il Milan è la squadra ad aver tenuto più volte la porta inviolata in questo campionato (otto). Sette degli otto assist di Hakan Calhanoglu in questo campionato sono arrivati da inizio dicembre: record nel periodo nei top-5 campionati europei assieme a Kingsley Coman.