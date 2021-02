Ultime Notizie » Ibrahimovic » Milan-Crotone: Ibrahimovic festeggia 500 gol e poi fa doppietta

Zlatan Ibrahimovic ha segnato il gol con il quale il Milan ha chiuso in vantaggio il primo tempo a San Siro contro il Crotone nella 21a giornata di Serie A. Per Ibra si tratta del gol numero 500 con i club, e prima di entrare negli spogliatori è stato intervistato: “500 gol? Significa che ho fatto qualche gol in carriera ma l’importante è aiutare la squadra. Il mio lavoro è segnare e creare occasioni.

Serve fare il nostro e vincere contro una squadra che è ben chiusa e può metterti in difficoltà”.

Ibrahimovic protagonista anche nell’azione in avvio che aveva portato al gol Calabria: lo svedese era in fuorigioco e quindi il gol è stato annullato. In questo momento si sta giocando il secondo tempo di Milan-Crotone.

Aggiornamento: nella ripresa, al minuto 64′ Ibrahimovic segna il 2-0 portando così a 501 il numero dei club vestendo la maglietta dei club.