Ultime Notizie » cagliari » LAZIO CAGLIARI Streaming TV, dove vederla in Diretta

Lazio Cagliari Streaming Gratis Diretta TV. Tutto pronto per vedere Lazio Cagliari oggi domenica 7 febbraio 2021 alle ore 20:45, posticipo serale che chiude il 21° turno di campionato (2a giornata di ritorno). L’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha segnato nove gol contro il Cagliari in Serie A; ha fatto meglio solo contro Genoa (10) e Sampdoria (12) – sei delle sue reti contro i sardi sono arrivate in gare casalinghe. Andiamo a scoprire dove vedere Lazio Cagliari streaming e tv.

Lazio Cagliari Diretta: Canale TV e dove vederla

Lazio Cagliari in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia. La telecronaca della gara sarà affidata a Riccardo Gentile e Nando Orsi.

Dove vedere Lazio Cagliari Streaming Gratis

Lazio Cagliari streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Lazio Cagliari non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Lazio Cagliari Streaming Live: ultime notizie formazioni



Patric squalificato, dal 1′ Musacchio in difesa con Acerbi e Hoedt (Radu verso il forfait). In attacco Correa con Immobile, pronto a subentrare Muriqi. Caicedo da valutare. Ko Deiola e Duncan. In mediana dovrebbero giocare Nandez e Nainggolan ai lati di Marin. Sulla trequarti scalpita Sottil.

⚽ Le probabili formazioni di Lazio Cagliari

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. Allenatore S Inzaghi. Squalificati: Patric. Indisponibili: Caicedo, Cataldi, Luiz Felipe, Strakosha.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Rugani, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Nainggolan; Sottil, Joao Pedro; Pavoletti. Allenatore Di Francesco. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Deiola, Duncan, Luvumbo, Rog.