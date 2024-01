Ultime Notizie » Calcio in TV » Calcio TV: Juventus-Empoli Streaming, Atalanta-Udinese Gratis, dove vederle Oggi. Stasera Milan-Bologna

Dove vedere in streaming e tv le partite di calcio oggi sabato 27 gennaio 2024. Continua la 22a giornata di Serie A 2023-24: occhi puntati su Juventus-Empoli e Milan-Bologna, precedute da Atalanta-Udinese. Di seguito orario d’inizio, ultime notizie formazioni, canale tv, e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

15:00 Diretta Atalanta-Udinese Streaming (Serie A) – Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky)

L’Atalanta affronterà l’Udinese in un importante match di Serie A valido per il turno 22, che si terrà allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo oggi 27 gennaio. Nonostante le difficoltà nel battere l’Atalanta, l’Udinese ha ottenuto più vittorie contro di loro rispetto a qualsiasi altra squadra in Serie A. Atalanta-Udinese streaming gratis con Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky).

18:00 Diretta Juventus-Empoli Streaming (Serie A) – Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky)

La partita di Serie A tra Juventus ed Empoli si svolgerà allo stadio Allianz di Torino oggi sabato 27 gennaio. La Juventus ha un ottimo record contro l’Empoli in casa, avendo vinto 12 delle 14 partite giocate in Serie A. L’ultima partita casalinga si è conclusa con una vittoria per 4-0, con lo stesso numero di gol delle tre partite precedenti tra le due squadre a Torino. Juventus-Empoli streaming gratis con Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky)

20:45 Diretta Milan-Bologna Streaming (Serie A) – Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251)

Il Milan affronterà il Bologna allo stadio Meazza di Milano oggi 27 gennaio, in un match valido per la 22a giornata di Serie A. Il Milan è imbattuto da 16 partite contro il Bologna, rendendo questa la serie più lunga senza sconfitte per il Milan contro una squadra del campionato. Milan-Bologna streaming gratis con Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251)

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Streaming Calcio Gratis e Internet TV



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il link streaming Rojadirecta TV è illegale.