Microsoft Edge nasconde un classico Videogioco DOS.

Microsoft ha integrato uno dei suoi classici giochi DOS direttamente nel suo nuovo browser Edge. Il gioco faceva parte di una campagna per rivelare Edge e sarà presto disponibile nella versione finale del browser.

Google ha fatto scuola. Non è l’unica azienda che nasconde giochi come easter-egg nelle sue applicazioni e servizi. Oggi Microsoft ha intrapreso un percorso simile e ha annunciato la disponibilità di una versione ispirata al classico SkiFree, un gioco apparso nel 1991 per DOS e che ora può essere utilizzato nel browser Edge.

La società ha perfezionato il gioco utilizzato come parte della campagna per rivelare il nuovo Edge basato su Chromium nel 2019 e lo ha reso disponibile a tutti. A differenza di SkiFree, la versione aggiornata sostituisce la neve con l’acqua e ci consente di navigare evitando ostacoli e altri pericoli del mare.

Il videogioco ha tre modalità di gioco: surfeemos, zig-zag e cronometro. Il primo è come il classico gioco a corsa infinita che ci consente di muoverci sul palco mentre usiamo le rampe ed evitiamo il mitico Kraken facendolo funzionare con ostacoli.

In zig-zag dovremo attraversare regioni definite nel circuito, mentre la prova a cronometro mette alla prova la nostra abilità nel raccogliere monete e nel tentativo di raggiungere la fine nel più breve tempo possibile.

Tutti e tre possono essere completati con l’aiuto della tastiera, del mouse, del touch screen o del controller Xbox One.

Inoltre, sono incluse le tabelle di leadership per registrare i nostri tempi migliori. Il gioco è completamente, quindi puoi usarlo per ammazzare il tempo quando non hai Internet.

Al momento questo nuovo gioco è disponibile solo nelle versioni sviluppatore di Canary e Edge. Se vuoi provarlo dovrai scaricare uno di questi e inserire edge://surf/ nella barra degli indirizzi. Altrimenti, dovremo attendere la sua distribuzione nel client stabile una volta che ha lasciato la fase di test.

The edge://surf game is now available as the offline game in Microsoft Edge! We've made a ton of improvements based on your feedback. Here's what's new in Canary/Dev:

🏄‍♂️ 3 new modes!

🎮 Play with keyboard, mouse, touch, or gamepad

🏆 High scores

🌊 Improved UX

🎁 And much more! pic.twitter.com/UyLHED2loR

— William Devereux (@MasterDevwi) February 26, 2020