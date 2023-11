Ultime Notizie » Contenuti » Staff di Gizmodo furioso dopo il passaggio ai Contenuti AI

La marcia costante dell’intelligenza artificiale nel giornalismo continua, anche se i risultati, sia per la salute dell’ecosistema dell’informazione che per il benessere finanziario degli editori che la adottano, rimangono più nebulosi che mai.

G/O Media, un’importante società di media online che gestisce pubblicazioni tra cui Gizmodo, Kotaku, Quartz, Jezebel e Deadspin, ha annunciato che inizierà un “modesto test” dei contenuti AI sui suoi siti.

L’azienda si unisce a un numero crescente di entità mediatiche che sperimentano la tecnologia, tra cui Red Ventures, che possiede siti tra cui Bankrate e CNET, nonché Men’s Journal, BuzzFeed e persino MSN di Microsoft.

I contenuti basati sull’intelligenza artificiale

Questi studi hanno già portato a un’ondata di contenuti carichi di errori, plagi e scritti male a causa di modelli di intelligenza artificiale mal implementati – e, alcuni sostengono, intrinsecamente inadatti – che hanno ancora una forte tendenza a inventare fatti. Le spinte verso i contenuti basati sull’intelligenza artificiale hanno anche preceduto i licenziamenti radicali presso CNET e BuzzFeed.

In un’e-mail allo staff , il direttore editoriale di G/O Media, Merrill Brown, ha sostenuto che la notizia non dovrebbe sorprendere dal momento che “tutti nel settore dei media” hanno preso in considerazione l’intelligenza artificiale.

Il processo includerà “la produzione di solo una manciata di storie per la maggior parte dei nostri siti che sono fondamentalmente costruiti attorno a elenchi e dati”, ha scritto Brown. “Queste funzionalità non sostituiscono il lavoro attualmente svolto da scrittori ed editori e speriamo che nel tempo, se otteniamo queste forme di contenuto corrette e prodotte su larga scala, l’intelligenza artificiale, attraverso la ricerca e la promozione, ci aiuterà a far crescere il nostro pubblico”.

Nonostante queste incerte assicurazioni, l’annuncio è arrivato con orrore di molti giornalisti del G/O.

I sindacati che rappresentano G/O Media e lo staff di The Onion hanno rilasciato una dichiarazione, scrivendo che:

“siamo sconvolti da questa notizia. Il duro lavoro dei giornalisti non può essere sostituito da programmi di intelligenza artificiale inaffidabili noti per creare falsità e plagiare il lavoro di veri scrittori”.

Lo staff di Gizmodo e Kotaku, in particolare, sono rimasti indignati dalla notizia.

“I contenuti basati sull’intelligenza artificiale non sostituiranno il mio lavoro, ma lo svaluteranno, imporranno un peso eccessivo sugli editori, distruggeranno la credibilità del mio canale e frustreranno ulteriormente il nostro pubblico”, ha twittato il giornalista di Gizmodo Lin Codega in risposta alla notizia.

“L’intelligenza artificiale, in qualsiasi forma, mina solo la nostra missione, demoralizza i nostri giornalisti e degrada la fiducia del nostro pubblico”.

“Ehi! Fa schifo!” ha twittato lo scrittore di Kotaku Zack Zwiezen. “Per favore, ritwitta e urla a G/O Media per questo! Grazie”.

“Dio, sarà un dannato incubo” ha scritto Ashley Feinberg, ex membro dello staff di Gizmodo ed esperta di indagini su Internet.

Ci sono diversi motivi per cui non dovremmo sorprenderci del fatto che un altro conglomerato mediatico stia cadendo nel fascino dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale, anche dopo il suo disastroso lancio

altrove.

G/O Media, in particolare, ha già una posizione tutt’altro che eccezionale nel settore. Negli ultimi due anni l’azienda è stata oggetto di numerose controversie, tra cui acquisizioni mal negoziate, continui licenziamenti e dimissioni di massa. Il suo amministratore delegato Jim Spanfeller ha raramente, se non mai, rispettato l’indipendenza delle redazioni ed è stato a lungo visto come una forza trainante dietro l’erosione della reputazione dell’azienda.

E tutto ciò nonostante scrittori ed editori di grande talento, che storicamente si sono fatti valere quando si tratta della pessima leadership della loro società madre.

In breve, non c’è da meravigliarsi che il personale sia esausto a causa dell’ultima decisione dell’azienda.

“Questa notizia arriva dopo anni di disinvestimento nelle nostre redazioni, di crescenti richieste nei confronti di giornalisti ed editori e di logoramento di massa del personale”, si legge nella dichiarazione dei sindacati. “Inoltre, ciò avviene pochi giorni dopo che l’azienda ha licenziato più di una dozzina di nostri colleghi, compresi i dipendenti del sindacato”.

Molti membri dello staff lo vedono come un ulteriore segnale del fatto che l’intelligenza artificiale sta già avendo un effetto duraturo e dannoso sull’industria del giornalismo.

“Questa merda sta invadendo il vero giornalismo fatto da persone reali e nonostante tutti i tentativi di giustificarlo, sappiamo quale sarà il risultato finale”, ha twittato lo scrittore dello staff di Kotaku Kenneth Shepard.

“Come si può aspettarsi di avere qualche speranza di farcela nei media quando le aziende non ti trattano meglio di cani facilmente sostituibili”, ha scritto Ash Parrish, reporter di videogiochi di The Verge ed ex scrittore di Kotaku .

Sarà interessante vedere come andrà a finire tutto questo. Lo staff di G/O è noto per far sentire la propria voce, quindi sicuramente non sarà l’ultima volta che sentiremo parlare dell’ultima decisione dell’azienda.