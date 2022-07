Ultime Notizie » Auto usate » Messico: Startup di auto usate Kavak inizia espansione fuori dell’America Latina

L’azienda messicana di auto usate Kavak, considerata la startup latinoamericana più quotata, ha deciso di espandersi in altri quattro paesi, tra cui la Turchia, il suo primo mercato al di fuori dell’America Latina, con un investimento totale di 180 milioni di dollari, come annunciato dal suo direttore esecutivo Carlos García.

Kavak aprirà uffici in Colombia, Cile e Perù con un investimento previsto di 120 milioni di dollari. Assegnerà altri 60 milioni per stabilirsi nella città turca di Istanbul. “La Turchia è un mercato da 120 miliardi di dollari, quindi è una grande opportunità”, ha affermato Garcia.

In quel Paese “hanno problemi simili a quelli che affrontiamo in Messico e Brasile”, ha aggiunto, riferendosi alle frodi nella vendita di auto usate e al difficile accesso ai finanziamenti. La startup sostenuta da SoftBank ha un valore di 8,7 miliardi di dollari e ha registrato una rapida crescita in Messico, che rappresenta il 60% delle sue operazioni.

Kavak opera già attualmente in Argentina e Brasile. Tuttavia, la sua espansione nel mercato brasiliano non è stata priva di ostacoli. A giugno, l’azienda ha tagliato circa 150 posti di lavoro a San Paolo e Rio de Janeiro, meno di un anno dopo l’inizio delle attività nel colosso sudamericano. Secondo Garcia, il taglio era dovuto ai risultati dei primi investimenti prima della crescita e alla necessità di adeguarsi alle mutevoli condizioni del mercato. Tuttavia, l’esecutivo ha assicurato che al momento non sono previsti licenziamenti di massa.