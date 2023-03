Ultime Notizie » Calciomercato Juve » Mercato Juve: Vlahovic pronto per Real Madrid e Newcastle

CALCIO-MERCATO JUVE – A caccia di un nuovo attaccante in vista della prossima stagione, il Real Madrid ha ricevuto un’offerta di altissimo livello. Nello specifico si tratta del goleador serbo Dusan Vlahovic, attualmente in forza nella Juventus di Massimiliano Allegri.

Mentre Karim Benzema sta attraversando un momento difficile davanti al gol e non ha recuperato del tutto l’ottima versione mostrata lo scorso anno, diverse sono le voci che puntano sulla necessità di inserire un nuovo tassello che possa diventare un’alternativa per l’attacco.

Mariano Díaz farà le valigie in concomitanza con la conclusione della stagione dopo un passo in punta di piedi dopo il suo ritorno dal Lione e Álvaro non è ancora così ambientato in Prima Divisione da diventare l’unica alternativa per una stagione completa. In questo modo, diversi nomi avanzano sotto forma di opzioni con cui potersi rafforzare.

Vlahovic, un’ottima soluzione per il Real Madrid

C’è una notevole insistenza sulla figura di Dusan Vlahovic: l’attaccante serbo della Juventus che attualmente ha 23 anni e in questa stagione ha accumulato 10 gol e 4 assist in 24 partite con la Vecchia Signora.

Così, secondo le ultimissime indiscrezioni di calcio-mercato, il giocatore è stato offerto ai blancos, anche se non c’è ancora nessuna notizia ufficiale da parte del club.

Acquistato a suon di milioni dalla Fiorentina (80 milioni di euro nel gennaio 2022), la situazione della Vecchia Signora potrebbe agevolare la sua partenza a fine stagione. In caso di mancato raggiungimento della classifica per la competizione europea, i bianconeri dovrebbero fare cassa con una serie di uscite che consentirebbero loro di riequilibrare la propria situazione economica. Mancano ancora mesi alla conclusione della Serie A, quindi non c’è dubbio che le informazioni si susseguiranno su quella che sarà la nuova aggiunta all’attacco del Real Madrid.

Juventus: Vlahovic vale 90 milioni

C’è da dire che stanno circolando altre voci sul mercato Juve. Secondo alcuni, sarebbero pronti 75 milioni di euro dalla Premier League per l’acquisto di Vlahovic da parte del Newcastle nella prossima estate. Come detto prima, il club bianconero ha bisogno di plusvalenza (e a chi fa piacere perdere soldi?), ed è per questo che l’offerta non sarebbe adeguata: il punto di partenza per iniziare ad aprire le trattative per la dirigenza Juve sono almeno 90 milioni di euro.