Ultime Notizie » Aeronautica Militare » 2 Ultraleggeri si sono scontrati in Volo sopra Guidonia Montecelio (Roma)

ULTIME NOTIZIE ROMA – Due aerei dell’Aeronautica Militare italiana si sono scontrati martedì durante l’addestramento nei pressi di Roma. E’ successo poso dopo le 12 di oggi. Secondo il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, i piloti di entrambi gli aerei sono morti. I media locali indicano che si tratta di velivoli Siai Marchetti 208 (per addestramento militare), appartenenti al 60° stormo dell’Aeronautica. Secondo le informazioni, un totale di quattro velivoli hanno partecipato all’addestramento.

Gli aerei erano partiti tutti e due dall’aeroporto di Guidonia

È stato riferito che, dopo l’incidente aereo, un aereo è precipitato in un campo, mentre un altro si è

schiantato contro un’auto parcheggiata, in mezzo a delle case, all’altezza di(Roma). Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre di soccorso. Al momento non si conoscono le cause dell’incidente.

Il messaggio di cordolio del presidente del Consiglio Giorgia Meloni: