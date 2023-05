Ultime Notizie » Criptovaluta » MemeCoin, la nuova febbre delle Criptovalute

Negli ultimi mesi il mercato delle criptovalute ha visto l’emergere dei memecoin, criptovalute basate su meme di Internet. Uno dei più popolari è Pepe, che in soli 17 giorni dal suo lancio è aumentato di quasi il 7000% in valore, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di 1,8 miliardi di dollari al 5 maggio. La popolarità dei memecoin in generale ha portato ad un aumento dei volumi degli scambi di queste criptovalute, che hanno raggiunto i 2,6 miliardi di dollari nella prima settimana di maggio.

Tuttavia, esperti avvertono dei rischi associati a queste criptovalute, tra cui la volatilità e la mancanza di uno scopo pratico. Pepe è costruito sulla blockchain di Ethereum e ha attirato l’attenzione di importanti piattaforme di scambio come Binance, tuttavia anche queste avvertono della volatilità della moneta e non si assumono la responsabilità per le perdite commerciali subite dagli utenti.

Insomma, i memecoin sono diventati una forma di investimento entusiasmante e speculativa per molti appassionati di criptovaluta. Tuttavia, è importante essere consapevoli dei rischi coinvolti e fare ricerche approfondite prima di investire in questo tipo di attività.