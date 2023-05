Ultime Notizie » Allerta Maltempo » Alluvioni e Esondazioni: Emilia-Romagna in ginocchio

Il governatore della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha chiesto alla popolazione locale di raddoppiare l’attenzione perché la situazione delle precipitazioni nella zona è più grave delle previsioni degli analisti.

“La realtà ha superato le peggiori previsioni. La realtà è davvero drammatica in molte zone dell’Emilia-Romagna. Avevamo dichiarato l’allerta meteorologica, ma la quantità d’acqua caduta oggi l’ha già raggiunta e, in alcuni casi, ha superato quella caduta due settimane fa, che era già una pioggia senza precedenti“, ha detto in una nota ufficiale.

Eppure, secondo Bonaccini, “molte zone hanno già straripato i fiumi o lo strariperanno durante questa notte”. La nota indica che la nuova allerta prevede che, tra la mezzanotte e mezzogiorno di mercoledì, cadranno altri 60 millimetri di pioggia.

“Quest’acqua va direttamente ai fiumi perché non può più essere assorbita dal terreno che già soffre per le piogge dei giorni scorsi. Ma la prima cosa che chiedo è: ascoltare le richieste dei sindaci e delle autorità competenti, la propria vita a rischio sicurezza. La sicurezza deve essere prima di tutto“, ha aggiunto Bonaccini.

Durante la mattinata e il primo pomeriggio, circa 900 persone sono state evacuate dalle loro case nella regione, ma la situazione è rimasta disastrosa. Non è stato pubblicato un nuovo bollettino con i dati totali, ma nel pomeriggio e nella notte italiana vigili del fuoco e Protezione civile hanno soccorso decine di persone.

A Cesena, una delle zone più colpite, molte persone sono dovute salire sui tetti delle proprie case per essere soccorse in elicottero. Anche Faenza con case inondate nel centro storico, Ravenna, Riccione e Bologna stanno vivendo situazioni drammatiche.

Il fiume Santerno è esondato nel territorio comunale di Lugo, provincia di Ravenna, causando l’allagamento della strada provinciale e la chiusura del ponte di Cà di Lugo.

Situazione drammatica in #EmiliaRomagna. Pesante alluvione. Sarà allerta rossa anche domani. Nel frattempo le immagini che arrivano dalla Romagna fanno paura. In questo video il salvataggio di una mamma con la sua bimba di tre anni a Cesena.#16maggio | #AllertaMeteoER pic.twitter.com/d9GKeRhxki — Giovanni Cristiano (@Jo_Reporter) May 16, 2023

Le abitazioni vicine sono state evacuate e la Polizia e il Carabinieri sono sul posto. I palazzetti Pala Sabin e Pala Lumagni sono stati allestiti per ospitare le persone sfollate.

Secondo un rapporto della Protezione Civile, sono almeno 10 i fiumi che hanno superato il livello massimo di allerta per straripamento. A Cesena il Savio ha raggiunto “livelli mai visti” nelle misurazioni ufficiali.

Anche l’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola è stato evacuato per il rischio di esondazione del fiume che circonda il luogo. Questo fine settimana si correrà il Gran Premio di Formula 1.