Un truffatore ha ritirato circa $ 500.000 a $ 700.000 di profitti dall’exchange di criptovalute GMX, ha riferito su Twitter Joshua Lim, capo dei derivati ​​​​di Genesis Trading. GMX è uno scambio spot decentralizzato che offre commissioni basse e il cosiddetto trading ‘zero slippage‘ (nessuna variazione dei prezzi delle valute mentre è in corso un’operazione). I prezzi sulla piattaforma sono supportati da servizi esterni chiamati ‘oracles‘. Gli ‘oracoli’ indicano al mercato azionario il prezzo delle criptovalute raccogliendo dati da vari mercati.

Il truffatore ha pagato i market maker su questi scambi per modificare artificialmente il prezzo della criptovaluta Avalanche (AVAX) a suo vantaggio. Il trader ha acquistato AVAX utilizzando un meccanismo di ‘zero slippage’ e poi ha portato la criptovaluta negli scambi centralizzati a un prezzo migliore. Il trader ha effettuato questo tipo di transazione cinque volte, ma ogni volta il volume del suo profitto è diminuito.

“Il vero problema è che GMX non riflette il vero costo della liquidità come fanno altre sedi, ma offre invece liquidità illimitata a un prezzo ‘oracolo’ di mercato medio”, afferma Joshua Jim spiegando perché il problema esiste. L’analista ha anche offerto diversi modi che GMX potrebbe utilizzare per evitare tali incidenti in futuro, incluso, tra le altre cose, limitare la dimensione massima della posizione in una determinata risorsa.