Meghan Markle in diretta riceve "spazzatura bianca" da una giornalista.

Una giornalista britannica intervistata in diretta sulla rete americana MSNBC si è scagliata contro Meghan Markle sabato scorso, sostenendo che l’ex e attuale duchessa del Sussex non è degna di far parte della famiglia reale.

“Penso che ciò che preoccupa davvero gli inglesi sia che Meghan Markle, che molte persone considerano poco più che ‘spazzatura bianca‘, ha cercato di mancare di rispetto alla regina”, ha detto Victoria Mather. “White trash” è un termine usato negli Stati Uniti per riferirsi in modo disprezzante ai bianchi poveri.

“Ha davvero cercato di mancare di rispetto alla regina. E la regina è la persona più rispettata, la donna più rispettata al mondo”, ha aggiunto la giornalista, che subito dopo queste parole è stata interrotta dalla presentatrice, Lindsay Reiser.

La presentatrice Lindsey Reiser ha terminato l’intervista dopo i commenti di Mather, che presto sono diventati virali sui social network e hanno causato indignazione da parte di tantissimi internauti. Più tardi, un portavoce di MSNBC ha confermato a The Huffington Post che la rete non prevede di invitare nuovamente la donna britannica ai suoi spettacoli.

Il commento di Mather ha reso molti interessati a scoprire chi è veramente questa giornalista. Il portale Buzzfeed ha scoperto che, sebbene sia stata descritta come redattrice della famosa rivista Vanity Fair, non sta lavorando lì dal 2018 e sta attualmente scrivendo per un altro mezzo, Air Mail, fondato l’anno scorso. Nelle sue pagine, Mather si era già scagliato contro Meghan ed Harry.

“Meghan proviene da una famiglia tristemente disfunzionale, che la rende inconsapevolmente trollata come spazzatura bianca. La sua cosiddetta carriera di attrice è apparsa di recente in una serie TV via cavo, girata principalmente in Canada, non meno!”, Mather ha quindi sottolineato.

Meghan ed Harry si sono sposati a maggio 2018. Durante la loro vita nel Regno Unito, la coppia è stata più volte oggetto di attenzione da parte dei media. A ottobre, Markle ha confessato che l’intrusione della stampa “è dolorosa” e ha ricordato che le sue amiche le avevano detto che i tabloid le avrebbero rovinato la vita, un avvertimento che all’epoca “non capiva”.

A gennaio è stato annunciato che Meghan ed Harry cesseranno di essere membri attivi della famiglia reale. Questo lunedì la coppia era presente al servizio del Commonwealth Day all’Abbazia di Westminster a Londra in quella che è diventata la loro ultima apparizione ufficiale.