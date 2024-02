Ultime Notizie » Kylian Mbappé » Mbappé lascia il PSG e va al Real Madrid

CALCIOMERCATO – L’attaccante francese Kylian Mbappé (nato il 20 dicembre del 1998) ha deciso di lasciare il suo club attuale, il Paris Saint-Germain (PSG), per passare al Real Madrid alla fine di questa stagione. Secondo quanto riportato dal quotidiano Le Parisien, affermando che “è accaduto l’inevitabile”, il contratto di Mbappé con il Real Madrid potrebbe essere il più grande nella storia del club. “La più grande stella del calcio francese si unirà al club più grande del mondo la prossima stagione”, scrive il giornale, anche se il calciatore non si è ancora espresso in merito.

Dopo il suo ultimo rinnovo, il giocatore e il presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, hanno raggiunto un accordo che garantirebbe una separazione amichevole, in cui Mbappé ha rinunciato ai bonus del suo ultimo contratto

valutati quasi. Anche se i media insistono sul fatto che “la battaglia è già persa”, affermano che una “nuova svolta” nelle trattative a favore del PSG è ancora possibile, a seconda delle prestazioni del giocatore alleche la capitale francese ospiterà.

Il 12 luglio L’Equipe aveva annunciato che Mbappé non avrebbe rinnovato il suo contratto con il PSG nel 2024 e nello stesso mese il calciatore francese ha ricevuto la più grande offerta della storia del calcio dal club saudita Al-Hilal, valutata 332 milioni di dollari.