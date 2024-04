Ultime Notizie » costruzione innovativa » Mattoncino Tipo LEGO: Rivoluzione nell’Edilizia

Una Rivoluzione nel Settore Edilizio: Il Mattoncino Tipo LEGO

Il settore dell’edilizia potrebbe presto abbandonare cemento e calcestruzzo grazie a un nuovo mattoncino che promette di rivoluzionare il modo di costruire. Questo materiale innovativo, realizzato in fibra minerale, sta facendo breccia nel mercato statunitense grazie a Renco, un’azienda che lo produce combinando fibre di vetro, composti di calcio naturali e resina. Questo mattoncino è in grado di sostituire perfettamente il cemento, il calcestruzzo o il legno grazie ai suoi molteplici vantaggi.

Costruire Come con i LEGO: Semplificare il Processo Edilizio

Il mattoncino tipo LEGO rivoluziona il processo di assemblaggio, riducendo notevolmente i tempi di costruzione. Gli edifici possono essere eretti in tempi record senza dover ricorrere a cemento o malta. Un altro aspetto di questo materiale è la disponibilità in vari colori, che semplifica l’assemblaggio. Gli edifici di ogni tipo possono essere costruiti seguendo diversi passaggi. Per fissare questi blocchi, è necessario applicare un adesivo chimico con una pistola per colla.

Vantaggi e Sostenibilità del Mattoncino Tipo LEGO

Il mattoncino tipo LEGO non richiede manutenzione ed è più resistente e leggero dei mattoni tradizionali. È un prodotto più isolante rispetto ai tradizionali, ottenuto da materie prime naturali e resistente all’acqua, al fuoco e alla muffa.

Il Mattoncino Tipo LEGO: 100% Riciclabile

La sua commercializzazione negliè già in corso.

Il materiale presentato da Renco promuove il concetto di costruzione sostenibile e riciclabile. Ecco cosa afferma l’ex congressista statunitense Patrick E Murphy, che sta guidando l’espansione dell’azienda:

“Essendo 100% riciclabile, con un’impronta di carbonio inferiore e nessun rifiuto sul cantiere, Renco è più ecologico e sostenibile rispetto alla costruzione con legno o calcestruzzo. E durerà più a lungo di qualsiasi altro sistema di costruzione attuale, poiché non si arrugginisce né marcisce, i tarli non possono mangiarlo, la muffa non crescerà ed è resistente al fuoco”.

L’Ascesa del Mattoncino Tipo LEGO nel Settore

L’azienda ha già completato il suo primo progetto a Palm Beach, in Florida, con quattro edifici e 96 appartamenti già occupati. Tra gli investitori di questo primo sviluppo c’è Gil Dezer, presidente della Dezer Development. Anche se non hanno ancora una fabbrica, con quanto gli investitori hanno contribuito finora, costruiranno la loro prima fabbrica a Jupiter, in Florida. Questo prodotto promette di essere il materiale del futuro!