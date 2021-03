Ultime Notizie » Diretta Manchester United Milan » Europa League: il Milan acciuffa al 92′ il pareggio 1-1 in casa del Manchester Utd

DIRETTA MILAN – Impresa del Milan all’Old Trafford dove la squadra di Pioli in emergenza ha giocato una grande partita, meritando il pareggio arrivato proprio in extremis con Kjaer che di testa trova il suo primo gol in rossonero. I rossoneri si sono resi pericolosi nel primo tempo trovando anche una splendida rete con Kessie che però è stata annullata dal Var. Poco prima dell’intervallo clamorosa occasione sprecata da Maguire (palo a porta vuota) e in avvio di ripresa il gol dei Diallo (ex giocatore dell’Atalanta). Giovedì prossimo il ritorno a San Siro.

Tabellino di MANCHESTER UTD-MILAN risultato esatto finale 1-1

Marcatori gol: 50′ Diallo (MU), 90’+2 Kjaer (M).

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka (74′ Williams), Bailly, Maguire, Telles; McTominay, Matic; James (74′ Shaw), Bruno Fernandes (74′ Fred), Martial (46′ Diallo); Greenwood. Allenatore Solskjaer.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria (74′ Kalulu), Kjaer, Tomori, Dalot; Meité, Kessie; Saelemaekers (69′ Castillejo), Brahim Diaz (69′ Tonali), Krunic; Leao. Allenatore Pioli.

Ammoniti: Saelemaekers (M), McTominay (MU).