Ultime Notizie » Manchester City » ⚽ Manchester City-Real Madrid Streaming Gratis e Live TV: dove vederla e orario

Dove vedere Manchester City-Real Madrid Streaming Live TV. Allo stadio Etihad, il Manchester City e il Real Madrid si sfidano questa sera nel ritorno dei quarti di finale della Champions League, dopo un primo incontro spettacolare finito 3-3. Guardiola e Ancelotti competono per raggiungere le semifinali. Il vincitore affronterà Bayern Monaco o Arsenal. che si sfidano alla stessa ora (andata 2-2). Per Guardiola è un’opportunità per perseguire il secondo Triplete consecutivo, mentre il Real Madrid vuole riscattarsi dopo la sconfitta dell’anno scorso. Andiamo a scoprire le probabili formazioni di Manchester City-Real Madrid e dove guardarla in tv e online: la mostrano in chiaro?

Manchester City-Real Madrid Streaming Gratis e Diretta TV: Canale e dove vederla

Il ritorno dei quarti di finale tra Manchester City e Real Madrid si terrà alle 21 ora italiana di oggi mercoledì 17 aprile 2024, presso lo stadio Etihad e sarà visibile solo su Amazon Prime Video.

⚽ Le probabili formazioni di Manchester City-Real Madrid



MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Walker, Stones, Dias, Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden, Grealish; Haaland. Allenatore Guardiola. A disposizione in panchina: Ortega, Carson, Akanji, Nunes, Gomez, Lewis, Ake, Bobb, Alvarez, Doku, Kovacic, Susoho.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinicius, Rodrygo. Allenatore Ancelotti. A disposizione in panchina: Kepa, Fran Gonzalez, Fran Garcia, Modric, Lucas Vazquez, Ceballos, Brahim, Arda Guler, Joselu.

Arbitro: Orsato (Italia). Guardalinee: Carbone-Giallatini. IV Uomo: Mariani. VAR: Irrati. Assistente Sala VAR: Valeri.