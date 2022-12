Ultime Notizie » Content marketing » Scopri i 10 fattori chiave del Link Building, ottimizza la tua strategia SEO

Il Link Building è una delle strategie che maggiormente contribuisce al buon posizionamento di un sito web nei risultati di ricerca. Certo, è necessario saperlo sviluppare nel modo corretto per avere successo.

L’aumento del traffico organico è uno degli obiettivi più apprezzati nel marketing digitale. Alla fine, a chi non piace ricevere visitatori che possono diventare clienti con un investimento minimo o nullo? Per raggiungere questo obiettivo, esistono varie tecniche all’interno della SEO (Search Engine Optimization) che contribuiscono a un buon posizionamento all’interno dei motori di ricerca. Oggi parleremo di uno di loro: il Link Building.

In questo articolo scoprirai di più su questa strategia, i fattori che ne determinano il successo e alcune delle tecniche che possono aiutarti a ottenere più link al tuo dominio. Continua a leggere e scopri come utilizzare il Link Building a tuo vantaggio.

Cos’è la costruzione di link?

Il Link Building è l’insieme delle tecniche per generare link in domini esterni con l’obiettivo di migliorare il posizionamento SEO di una pagina o di un sito web all’interno dei motori di ricerca. Questi link esterni sono noti come backlink. Ognuno di loro indica ai motori di ricerca che il contenuto linkato ha un valore e questo finisce per aumentarne l’autorevolezza. Tuttavia, non tutti i backlink ti daranno l’aiuto che stai cercando per migliorare il tuo posizionamento, alcuni potrebbero addirittura danneggiarti in questo compito.

In che modo Google valuta i link?

L’algoritmo di Google stabilisce una moltitudine di aspetti per classificare una pagina nella sua classifica. Tra questi ci sono i fattori coinvolti nella valutazione dei collegamenti. Successivamente, parleremo dei principali fattori che Google analizza nel profilo di collegamento di una pagina. Tieni presente che la valutazione va ben oltre la quantità (considera anche la qualità, con criteri diversi). Scopri ora quali sono questi criteri e cosa dovresti considerare nella tua strategia di link building.

Numero di collegamenti

Questo è stato il primo criterio adottato da Google. Era la base del PageRank: più link riceveva il sito, più era rilevante. Il numero di collegamenti a una pagina ha dimostrato la sua popolarità sul web. Oggi, quel criterio è ancora uno dei fattori più importanti nella valutazione dei link di Google. Ma non può venire da solo: è inutile ricevere molti link da siti non pertinenti o affidabili. È necessario combinare la quantità con i fattori che vedremo di seguito.

Diversità dei collegamenti

Cosa pensi che valga di più: una persona che ti dice tante volte che sei simpatico, o più persone che ti dicono una volta che sei simpatico? Più persone diverse parlano bene di te, più riconoscimento avrai nel tuo gruppo. Questo è anche ciò che pensa Google. Per il motore di ricerca, il sito dimostra di avere più autorevolezza quando riceve link da più domini diversi. Per questo motivo, nella valutazione entra anche la diversità del profilo di collegamento.

Contesto di collegamento

Google può anche capire il contesto attorno al link per vedere se è davvero pertinente. Innanzitutto, comprendi che i collegamenti da siti correlati alla tua area di competenza hanno più valore, poiché hanno più senso per il pubblico di quel sito.

Google valuta anche le parole che compaiono vicino al link, chiamate anche co-occorrenze. Questi aiutano il ricercatore a capire l’argomento della pagina e se il collegamento ha senso in quel contesto. Oltre alle parole, Google valuta anche gli altri link vicini. Se sono anche link a siti di qualità, la pagina acquista più rilevanza e trasmette link juice.

Ma se hai già molti link, la tua pagina tende a ricevere meno link juice, poiché il sito sta già cedendo la tua autorità a molti altri portali su Internet. Inoltre, conta anche la posizione del collegamento. Se è nel contenuto principale, probabilmente è stato inserito per intento editoriale e quindi ha più valore , soprattutto quando è all’inizio del testo. Ma se è nell’intestazione o nel piè di pagina della pagina, probabilmente è lì solo per generare un backlink e quindi ha meno valore.

Testo di ancoraggio

Anche l’anchor text la dice lunga sulla pagina collegata. Di solito ha una parola chiave o una breve descrizione di ciò che l’utente troverà nella pagina quando fa clic sul collegamento. Pertanto, Google utilizza tale fattore per indicizzare le pagine. Inoltre, l’analisi del testo di ancoraggio aiuta a identificare chi sta cercando di superare in astuzia il motore di ricerca.

Usare la corrispondenza esatta della parola chiave nel testo di ancoraggio dei backlink è un modo per rafforzare l’autorità di quel termine. Tuttavia, quando viene utilizzato con forza su tutti i backlink, Google potrebbe interpretarlo come un cappello nero, poiché ciò non è naturale. Quando i backlink vengono conquistati organicamente, gli anchor text tendono a diversificarsi.

Affidabilità

Una delle evoluzioni di Google è stata TrustRank. Quando questi criteri sono stati aggiunti all’algoritmo, il motore di ricerca ha iniziato a considerare l’affidabilità dei siti nella classifica. Quindi più sei vicino a siti attendibili, più affidabile sei anche per Google e più link juice riceverai. I siti affidabili sono quelli che aiutano a costruire un Web più sicuro e più rilevante per l’utente. Per valutare la tua affidabilità, considera fattori come l’età del dominio, l’uso di certificati di sicurezza, la qualità dei contenuti, tra gli altri.

Link da altre pagine al tuo sito web

Nella creazione di link, puoi lavorare con link interni ed esterni. Ma è importante sapere quale ha più peso in classifica. Per capire basta pensare: Google si fida di più di quello che il sito dice di sé (link interni) o di quello che dicono gli altri siti (link esterni)? Ciò che dicono gli altri ha più valore, motivo per cui i backlink da altre pagine tendono ad avere più peso nella valutazione dei motori di ricerca.

Collegamenti dal tuo sito alle tue pagine

I link che inserisci sul tuo sito non hanno lo stesso peso dei backlink, ma aiutano a mostrare a Google la gerarchia delle tue pagine. Diciamo che gestisci una società di marketing promozionale e hai un post sul blog super completo che spiega cos’è il marketing promozionale. Quel post è importante per la tua attività, giusto? Altri post più piccoli possono quindi collegarsi ad esso, quindi Google capisce che quel post principale è in cima alla gerarchia del blog.

Collegamenti dal tuo sito ad altre pagine

Inoltre, anche i collegamenti all’interno delle tue pagine che puntano a siti esterni hanno un peso nelle classifiche. Google valuta anche se ti colleghi a siti popolari, affidabili e autorevoli. È una specie di idea del tipo “dimmi con chi sei e ti dirò chi sei”, capisci?

Velocità per guadagnare link

Agli albori della SEO, i backlink erano uno dei principali strumenti black hat, utili per ingannare il motore di ricerca. Molti siti hanno creato link farm o utilizzato schemi di acquisto e vendita di link. Per questo motivo, hanno ottenuto rapidamente backlink. Per questo Google ha rafforzato il suo algoritmo per identificare e penalizzare questo tipo di pratiche. Una delle tue risorse per farlo è controllare la velocità per ottenere collegamenti. L’ottenimento di molti collegamenti in breve tempo di solito crea uno schema black hat, poiché un profilo di collegamento naturale ha una crescita graduale.

Nofollow x Dofollow

Un altro fattore che Google valuta su una pagina è l’attributo nofollow. Quando questo attributo viene inserito nel codice del collegamento, il robot sa di non considerarlo per il posizionamento della pagina collegata. Cioè, i link nofollow non passano link juice. Automaticamente tutti i link sono dofollow, cioè trasmettono link juice. Quindi quando non vuoi trasmettere autorità attraverso un link, devi inserire il tag nofollow.

Se devi citare un sito dubbio, ad esempio, puoi utilizzare il tag nofollow per evitare di trasmettergli la tua autorità. Tale tag viene spesso utilizzato anche sui collegamenti ai social media o nelle caselle dei commenti dei blog. Facebook, Instagram o il proprietario di un blog non vogliono assumersi la responsabilità di trasmettere autorità ai link che qualsiasi utente inserisce nelle proprie pagine, principalmente perché questi spazi sono spesso utilizzati per lo spam.

Quali sono i fattori chiave per una strategia di Link Building di successo?

È importante considerare alcuni elementi importanti che devono avere i backlink. Successivamente, parleremo di 10 fattori chiave per il successo di una strategia di Link Building.

1. Preferisci la qualità alla quantità

Quando si parla di Link Building e SEO, è importante spiegare che la qualità è molto meglio della quantità. Pertanto, avere un gran numero di collegamenti al tuo sito Web non ti porterà risultati se non sono di valore. Un collegamento all’interno di un singolo dominio, ad esempio, è molto meglio di più backlink sullo stesso dominio.

Un altro aspetto che dovresti considerare è anche l’autorità della pagina e l’autorità del dominio, che sono rispettivamente l’autorità della pagina e l’autorità del dominio. Maggiore è l’autorità della pagina e del sito che ospita il tuo backlink, meglio è, poiché parte di questa autorità viene trasferita alla pagina collegata. In questo caso è meglio avere pochi backlink da siti di alta autorità piuttosto che molti link da siti di bassa autorità.

2. Cerca la naturalezza

I backlink devono essere naturali e questo è qualcosa che devi tenere a mente in ogni momento. Tutto ciò che è esagerato o forzato non è ben visto dai motori di ricerca, e la stessa cosa accade con le tecniche di Link Building. I backlink sono importanti perché mostrano ai motori di ricerca che il tuo contenuto viene citato come riferimento. Facendo qualcosa di artificiale, il motore di ricerca capirà che quello che vuoi fare è ingannarlo, quindi invece di favorirti, ti farà del male.

3. Preoccupati per l’anchor text

L’anchor text è quello in cui è linkato il link e, per quanto possa sembrare insignificante, è più importante di quanto molti pensino. Frasi come “clicca qui” rendono il collegamento meno pertinente.

4. Cerca i collegamenti nei domini del tuo argomento

L’ideale è mettere la parola chiave o le sue varianti, così le darai molto più valore e naturalezza.

Nei backlink viene considerato anche il contesto. Pertanto, sono molto più validi i link da siti che hanno lo stesso tema o pagine che parlano di temi legati al focus generale del tuo blog.

5. Dai priorità ai backlink inseriti nel testo

Anche il luogo in cui vengono posizionati i collegamenti è importante in una strategia di Link Building. Come abbiamo già visto, la naturalezza è essenziale. Per questo motivo i backlink all’interno di un testo, integrandosi nel contenuto, si vedono meglio di quelli che vengono inseriti nel footer (in fondo alla pagina) o nella barra laterale (barra laterale).

6. Non limitarti a cercare link dofollow

Esistono due tipi di link: nofollow e dofollow. I nofollow sono coloro che non intendono cedere autorità alla pagina collegata e i dofollow coloro che invece intendono cedere autorità. Molti pensano che la loro strategia di Link Building dovrebbe essere piena di link dofollow. Tuttavia, la migliore pratica è un equilibrio tra i due.

7. Sbarazzati dei backlink tossici

I backlink tossici sono quelli che troviamo su siti di scarsa qualità, link farm o link senza alcun contesto, quindi dovresti sbarazzartene in modo che non ti danneggino. È bene che tu faccia una revisione costante per vedere se non hai questo tipo di backlink e se li trovi, non esitare a eliminarli. Per trovarli puoi utilizzare il rilevatore di backlink SemRush e rimuoverli successivamente.

8. Ottieni i tuoi backlink a poco a poco

Se ottieni molti backlink in breve tempo, i motori di ricerca determineranno sicuramente che non sono stati ottenuti organicamente. Per questo motivo, crea una strategia per ottenerli poco a poco e non dall’oggi al domani.

9. Preoccuparsi del TLD dei link

Il TLD è un aspetto molto importante di cui ti devi preoccupare per una portata internazionale. Il TLD è l’ultimo segmento di un dominio, può essere .com, .org, .ar, .co, .pe, ecc. Nel caso in cui desideri raggiungere un paese specifico, dovresti cercare di ottenere backlink dal TLD del paese in cui desideri entrare. In questo modo sarà più facile aprirsi un campo e migliorare il proprio posizionamento in questi nuovi territori.

10. Genera contenuti di qualità

Ho salvato questo fattore per ultimo perché può sembrare abbastanza ovvio. Tuttavia, è essenziale ottenere backlink di valore. Generando contenuti davvero buoni, sarai naturalmente collegato a siti che vedono i tuoi contenuti come riferimento e questi sono i migliori backlink che puoi ottenere.

11. Trova menzioni non collegate

Anche le menzioni senza link hanno un valore di ranking, giusto? Google si rende conto che i marchi vengono citati sul Web e stanno guadagnando popolarità. Quindi associa la menzione al sito Web del marchio e utilizza tale fattore nella classifica. Tuttavia, le menzioni non trasmettono autorità da un sito all’altro. Solo i link lo fanno. Meglio di una semplice menzione è una menzione con un link !

Quello che puoi fare, quindi, è andare dopo le menzioni che il tuo brand ha già ricevuto e contattare l’amministratore del sito per includere un link. Con un approccio amichevole, ci sono alte possibilità di ottenere una risposta positiva. Per trovare quelle menzioni, puoi utilizzare Google Alerts, che invia una notifica ogni volta che viene menzionato il tuo marchio (o le parole che definisci).

Un altro modo per farlo è semplicemente utilizzare la ricerca di Google. Digita semplicemente il tuo marchio nei termini di ricerca per trovare i siti che lo menzionano. Ma ecco un piccolo consiglio: rimuovi il tuo sito dai risultati di ricerca. Per questo, devi usare un tributo nella ricerca, come questo: “Notizie IN” -site:notiziein.it. Pertanto, i risultati mostrano diversi siti che hanno già citato Notizie IN, ad eccezione del nostro sito.

12. Utilizzare i gruppi di argomenti per i collegamenti interni

Topic Clusters è una strategia per classificare le pagine di un sito web o di un blog attraverso una rete di link interni. Ecco come funziona: crea un post basato su una parola chiave essenziale per il tuo business. Questo sarà il contenuto principale della strategia dei cluster tematici, ossia un pillar content.

Quindi altri post con parole chiave più specifiche si collegano a quel contenuto principale. Preferibilmente, quel collegamento dovrebbe essere il primo nel testo. Pertanto, questi contenuti satellitari rafforzano l’autorità del contenuto del pilastro, che è in cima alla gerarchia del sito. Google lo capisce e apprezza i contenuti principali nella classifica.

Quali tecniche di Link Building posso utilizzare?

C’è una vasta gamma di possibilità quando si tratta di tecniche di Link Building. Naturalmente, all’interno del Digital Marketing dovrebbero essere applicati solo quelli che sono etici, trasparenti e, allo stesso tempo, efficaci. Alcuni di loro sono:

Messaggio degli ospiti

Forse questa è la tecnica di Link Building più popolare, ed è molto giusta, poiché è garanzia di risultati positivi.

Si tratta di scrivere come autore ospite su siti che hanno un’autorità di dominio migliore o simile alla tua e, preferibilmente, che sono dello stesso argomento della tua. Quindi puoi inserire alcuni collegamenti al tuo dominio in modo naturale. Entra in contatto con i siti con cui ti identifichi di più e che hanno i requisiti che cerchi e proponiti di scrivere un guest post.

Una variante di questa pratica è lo scambio di post. Tu scrivi per un sito web e lui scrive per il tuo dominio. Anche questa strategia porta risultati positivi, ma non tanti come quando i legami non sono reciproci. Qualcosa di importante per un buon risultato è non abusare di questa pratica.

Migliora i contenuti già esistenti

Se vedi che un contenuto nel tuo tema riceve backlink costanti, allora scrivine uno migliore in modo che possa sostituirlo. Ad esempio, se c’è un articolo “I 20 modi migliori per rilassarsi”, quello che puoi fare è scrivere un altro articolo come “I 35 modi migliori per rilassarti in qualsiasi momento”. Naturalmente, i nuovi contenuti dovrebbero avere più di un semplice titolo strategico e un efficace posizionamento delle parole chiave. È importante che contenga davvero ulteriori informazioni pertinenti.

Trovare collegamenti interrotti

Se trovi collegamenti interrotti nel contenuto del tuo argomento, puoi cercare nel tuo blog alcuni testi che hai scritto e che possono sostituirli. Contatta il sito Web con i collegamenti interrotti e offriti di sostituirli. Se all’interno del tuo blog non riesci a trovare contenuti in grado di sostituire i collegamenti interrotti, allora potrebbe valere la pena crearne uno e offrirlo.

Crea comunicati stampa

Un buon comunicato stampa può essere facilmente riportato sui media, purché il contenuto sia pertinente. Crea un comunicato stampa su un nuovo prodotto, l’apertura di un nuovo punto vendita o qualche altra novità nel tuo settore. Invialo ai media in modo che sia diffuso sulle loro reti o sul loro sito Web e in questo modo puoi ottenere un collegamento pertinente.

Conclusione

Bene! Conosci già l’importanza del Link Building e come una buona strategia può contribuire enormemente ad un buon posizionamento nei risultati di ricerca. Questa strategia consiste non solo nell’ottenere un gran numero di link, ma anche nell’ottenere link di valore, che trasmettono autorevolezza alla tua pagina. Le tecniche per ottenere backlink possono essere utilizzate, tuttavia, non dovrebbero essere abusate. La strategia di Link Building porta ottimi risultati quando è eseguita correttamente.