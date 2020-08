Manchester City Lione streaming gratis link. Alle ore 21:00 di oggi sabato 15 agosto 2020 si gioca l’ultimo quarto di finale di Final Eight di Champions League. Al Josè Alvalade l’underdog Lione, che a sorpresa ha eliminato la Juventus contro qualsiasi pronostico, è chiamato a compiere un altro miracolo contro il Manchester City. La squadra di Garcia avrà il vantaggio di giocare a mente sgombra e senza pressione, mentre gli uomini di Guardiola, che hanno comunque eliminato il Real Madrid negli ottavi, sanno di non poter fallire e perpetuare la loro storia negativa in Champions. Vediamo di seguito le ultime notizie sul match e in particolare dove vedere Manchester City Lione streaming e diretta tv.

Manchester City Lione streaming live: le ultime notizie sulle formazioni.

Le nostre probabili formazioni di Manchester City Lione:

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte,

Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Sterling, Jesus, Foden. Allenatore Pep Guardiola.

Lione (4-3-3): Lopes; Dubois, Denayer, Marcelo, Marçal; Caqueret, Guimarães, Aouar; Depay, Dembele, Cornet. Allenatore Rudi Garcia.

Manchester City Lione Streaming Gratis Link Online



Manchester City Lione in diretta tv a partire dalle ore 21:00 di oggi sabato 15 agosto 2020 su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Match fruibile in video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (https://skygo.sky.it/) per seguire le partite di calcio online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smartphone, tablet e pc.

La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno in streaming gratis online con Mediaset Play (https://www.mediasetplay.mediaset.it/).