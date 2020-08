DIRETTA CHAMPIONS – L’Olympique Lyon ha battuto il Manchester City 3-1 nei quarti di finale di Champions League e torna alle semifinali del torneo dopo 10 anni. Maxwel Cornet e Moussa Dembélé, con una doppietta, hanno segnato per i francesi, mentre Kevin De Bruyne aveva pareggiato temporaneamente per gli inglesi guidati dal tecnico Pep Guardiola (eliminato per il terzo anno di fila ai quarti).

La formazione francese guidata da Rudi García, che agli ottavi aveva eliminato la Juventus di Maurizio Sarri, giocherà la semifinale per l’accesso alla finale del 19 agosto contro i tedeschi del Bayern Monaco, capaci di eliminare il Barcellona di Leo Messi con uno storico 8-2 che è stata la peggiore sconfitta del Barca nella sua storia.

Tabellino Manchester City-Lione risultato finale 1-3.

Marcatori gol: 24′ Cornet (L), 69′ De Bruyne (MC), 79′ e 87′ Dembelé (L).

Manchester City (3-1-4-2): Ederson; Fernandinho (56′ Mahrez), Eric Garcia, Laporte; Rodri (84′ David Silva); Walker, De Bruyne, Gundogan, Cancelo; Gabriel Jesus, Sterling. Allenatore Guardiola.

Lione (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois (74′ Tete), Caqueret, Guimaraes (70′ Thiago Mendes), Aouar, Cornet; Ekambi (87′ Reine-Adelaide), Depay (75′ Dembelé). Allenatore Garcia.

Ammoniti: Dubois (L), Fernandinho (MC), Marcelo (L)