Ultime Notizie » Algoritmo » Cina: Scelgono come Manager un Dirigente Virtuale basato su Intelligenza Artificiale

Verso quale mondo ci stiamo dirigendo? NetDragon Websoft, una società di giochi mobili con sede in Cina (quella che si è costruita la sede a forma dell’astronave spaziale Enterprise di Star Trek), ha recentemente annunciato un cambiamento nella sua leadership esecutiva, con l’accattivante introduzione del suo nuovo CEO. L’azienda ha nominato un “essere umano virtuale” di nome Tang Yu, che è stato addestrato ad assumere i compiti di gestione di un’azienda in modo imparziale, utilizzando l’intelligenza artificiale.

La nomina di Tang Yu a CEO virtuale della filiale principale dell’azienda, Fujian NetDragon Websoft, è stata ufficializzata una settimana fa.

Attraverso un comunicato stampa, la società cinese ha chiarito che Tang Yu supporterà il processo decisionale durante le operazioni quotidiane dell’azienda e fornirà un sistema di gestione del rischio più efficace. Inoltre, la sua infrastruttura di intelligenza artificiale sarà sfruttata come data center in tempo reale e strumento di analisi per il consiglio di amministrazione dell’azienda.

Sfruttando la rigidità dei modelli matematici associati ai sistemi di IA, una delle principali responsabilità di Tang Yu è quella di generare un ambiente di lavoro equo per i dipendenti dell’azienda, proponendo soluzioni imparziali.

Il Dottor Dejian Liu, fondatore dell’azienda, sottolineando il valore di questa risorsa nell’industria tecnologica di oggi:

“Riteniamo che l’IA sia il futuro della gestione aziendale e la nostra nomina della signora Tang Yu rappresenta il nostro impegno ad abbracciare veramente l’uso dell’IA per trasformare il modo in cui gestiamo la nostra attività e, in definitiva, guidare la nostra futura crescita strategica“.

Ha poi aggiunto:

“Guardando al futuro, continueremo ad espandere i nostri algoritmi dietro Tang Yu per creare un modello di gestione aperto, interattivo e altamente trasparente mentre ci trasformiamo gradualmente in una comunità di lavoro basata sul metaverso, permettendoci di attrarre talenti molto più ampi. in tutto il mondo e ci mette in condizione di raggiungere obiettivi più grandi”.

NetDragon è una rinomata società cinese di sviluppo di giochi, con titoli popolari come Eudemons Online, Heroes Evolved, Conquer Online e Under Oath nel suo catalogo. Inoltre, nell’ultimo decennio hanno iniziato ad espandersi nel campo educativo.

Sarà interessante sapere quali esperienze lascia questa iniziativa, poiché lascerà un precedente empirico sul processo decisionale aziendale delegato a un algoritmo.