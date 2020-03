Vogliamo pensare che le nostre azioni non abbiano causato i momenti difficili che viviamo oggi? Vogliamo ancora negarlo? Le immagini dei grandi incendi in tutto il mondo, la distruzione della natura e la recente pandemia di coronavirus, sono un chiaro messaggio per l’umanità, secondo il Capo dell’Ambiente delle Nazioni Unite.

Il rappresentante delle Nazioni Unite per l’ambiente, Inger Andersen, ha sottolineato in un’intervista con The Guardian che le continue pressioni dell’umanità sul Madre Natura si traducono in conseguenze dannose per noi stessi.

Non abbiamo capito che prendersi cura del pianeta è prendersi cura della nostra permanenza sulla Terra. Alcuni scienziati ritengono che COVID-19 sia un “chiaro avvertimento”, poiché è noto che ci sono molte malattie nella fauna selvatica che potrebbero essere fatali per l’uomo e, nonostante ciò, continuiamo a consumare queste specie.

La richiesta della natura di salvarci

L’unico modo per evitare un’altra pandemia di questo livello è eliminare completamente il contatto con la fauna selvatica e la natura. Non solo i mercati che vendono animali esotici o non esotici per il consumo umano sono l’ambiente ideale per contrarre un virus. Anche agricoltura, miniere e abitazioni nelle aree utilizzate dagli animali.

Andersen afferma che la priorità immediata in questa situazione è proteggere le persone dal virus e impedire che si diffonda ulteriormente. “Ma la nostra risposta a lungo termine deve affrontare la perdita di habitat e la biodiversità”, aggiunge.

“La nostra continua erosione delle terre selvagge ci ha portato a disagio vicino agli animali e alle piante che ospitano malattie che possono saltare sugli umani”.

La natura ci sta inviando un messaggio chiaro … che non possiamo più ignorare.

Dobbiamo ripensare l’interconnessione che abbiamo con il pianeta. Se vogliamo avere un futuro equilibrato, d’ora in poi dobbiamo diventare alleati della natura. “È quasi sempre il comportamento umano che lo provoca e ci saranno più in futuro a meno che non cambiamo”, afferma il professor Andrew Cunningham della Zoological Society di Londra.

Cosa possiamo fare per proteggere l’ambiente

Un mercato di animali gestito dall’uomo è stato la causa della diffusione del coronavirus. E mentre la Cina ha vietato i mercati di animali selvatici e il loro consumo, ciò non è abbastanza per fermare il traffico di animali selvatici in tutto il mondo.

Il traffico di animali è diventato un affare illegale molto redditizio. Miliardi di dollari di profitto fanno parte del problema e sarà difficile da affrontare, ma è l’unico modo per eliminare i rischi successivi.

Questa è la nostra opportunità di reagire e creare un quadro giuridico per evitare contagi futuri o crisi sanitarie. La natura deve essere riconosciuta, come è stato fatto in Bolivia, ed i suoi diritti devono essere riconosciuti e rispettati. Se non lo facciamo ora, in futuro potremmo non avere un’altra chiara opportunità per farlo.