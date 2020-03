Bielorussia, trattori e vodka contro la pandemia Coronavirus.

L’Europa è ora all’epicentro della pandemia di coronavirus, ma c’è un paese nel continente in cui le autorità non stanno imponendo misure radicali che cambiano la vita quotidiana dei cittadini. La Bielorussia, un paese unico in molti sensi, sta seguendo un percorso molto diverso rispetto al resto dell’Europa e ai suoi vicini Russia e Ucraina. Mentre l’Ucraina sta per dichiarare uno stato di emergenza e la Russia ha chiuso le scuole, cancellato eventi enormi e messo al bando tutti i voli in entrata e in uscita, in Bielorussia tutto procede normalmente. I confini sono aperti, le persone continuano a lavorare, si continua a giocare a calcio, e non ci sono acquisti di panico per la carta igienica.

“Non fatevi prendere dal panico!”. Il presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko afferma che il suo paese non ha bisogno di prendere misure precauzionali per contenere la diffusione del coronavirus. “Queste cose accadono. La cosa più importante è non farsi prendere dal panico!”, Ha detto martedì mattina durante un incontro con l’ambasciatore cinese a Minsk. La Bielorussia non ha chiuso né cinema né teatri, né ha vietato eventi di massa come le partite di calcio. È uno dei pochi paesi al mondo che non ha cancellato il suo campionato di calcio. La lega bielorussa continua e viene trasmessa in televisione agli appassionati di calcio nella vicina Russia.

Finora, la Bielorussia registra 86 casi di coronavirus e due decessi, sebbene non sia stato confermato ufficialmente che questi siano sicuramente correlati alla malattia. Tuttavia, i critici di Lukashenko sottolineano che il sistema di informazione pubblica sul coronavirus nel paese non funziona (i dati non vengono forniti quotidianamente e non vi è alcuna indicazione di posizioni specifiche di nuovi casi) e dubitano

dell’affidabilità delle informazioni ufficiali sul diffusione del coronavirus.

“Un trattore curerà il coronavirus”. I commenti del presidente Lukashenko secondo cui “un trattore curerà il coronavirus” sono stati oggetto di molte discussioni e persino di beffe sui social media in Bielorussia. Il presidente si riferiva al duro lavoro nelle fattorie. Ha inoltre detto che anche se lui stesso non beve alcolici, bere della vodka sarebbe il benvenuto nel tentativo di fermare la diffusione della malattia. Tuttavia, molti cittadini bielorussi sono piuttosto preoccupati per la diffusione del virus, perché sanno cosa sta succedendo fuori dal loro paese. Anzi, nella capitale Minsk, alcuni giovani e bambini in età scolare fingono di essere malati per stare lontano dalle aule affollate.

C’è da dire, comunque, che, nel tentativo di alleviare questa preoccupazione, le università e i college iniziano le lezioni un paio d’ore dopo per impedire agli studenti di spostarsi nelle ore di punta. Ci sono meno persone per le strade di Minsk e c’è la consapevolezza che le persone anziane sono maggiormente a rischio. Ma poco di questa consapevolezza viene dalle autorità.

Il presidente Lukashenko afferma che non c’è nulla di cui preoccuparsi, perché tutti gli arrivi internazionali in Bielorussia sono sottoposti a screening per possibili casi di coronavirus. “Due o tre persone al giorno risultano positive, nel qual caso vengono messe in quarantena e rilasciate dopo una settimana e mezza o due settimane”, ha detto.