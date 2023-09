Ultime Notizie » Diretta Macedonia Italia » Macedonia-Italia Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Macedonia-Italia Streaming Gratis. La Nazionale Italiana, guidata per la prima volta da Luciano Spalletti, si trova a disputare una partita importante contro la Macedonia del Nord nel girone di qualificazione agli Europei 2024. Si gioca oggi giovedì 15 giugno 2023 alle ore 20:45 italiane alla National Arena Toshe Proeski di Skopje.

Dopo aver ottenuto solo 3 punti in due partite, l’Italia è attualmente al terzo posto nel girone C, insieme alla Macedonia del Nord. L’obiettivo dell’Italia è vincere la partita, nonostante l’assenza dell’attaccante Federico Chiesa. Spalletti ha sottolineato l’importanza dell’atteggiamento del gruppo e la volontà di conquistare i tifosi. Inoltre, sarà anche la prima partita in cui Ciro Immobile indosserà la fascia di capitano della Nazionale. Scopri le probabili formazioni e, di seguito, dove vedere Macedonia-Italia Streaming Gratis Online.

Macedonia-Italia Live, le probabili formazioni



Spalletti ha annunciato la sua formazione per la partita, con Donnarumma in porta e Di Lorenzo, Casale, Bastoni e Dimarco in difesa. Barella, Cristante e Tonali saranno i centrocampisti, mentre Immobile sarà il centravanti. Chiesa non sarà al meglio, quindi Politano e Zaccagni giocheranno sugli esterni. La Macedonia risponderà con una formazione simile, con Trajkovski, Nestorovski ed Elmas in attacco e una difesa composta da Rirsovski, Zaykov, Musliu e Alioski. Dimitrievski sarà il portiere.

MACEDONIA DEL NORD (4-3-3) – Dimitrievski; Ashkovski, Musliu, Zajkov, Alioski; Bardhi, Ademi, Elmas; Trakovski, Nestorovski, Miovski. Allenatore Milevski. A disposizione in panchina: Shishkovski, Aleksovski, Serafimov, Manev, Atanasov, Iljazovski, Velkovski, Da. Babunski, Doriev, Alimi, Ristovski, Do Babunski. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni.

Allenatore Luciano Spalletti. A disposizione in panchina: Meret, Vicario, Darmian, Spinazzola, Casale, Romagnoli, Frattesi, Locatelli, Pessina, Zaniolo, Raspadori, Retegui. Indisponibili: Pellegrini, Federico Chiesa. Squalificati: nessuno. Diffidati: Di Lorenzo.

Arbitro: Letexier (Francia). Guardalinee: Zakrani e Rahmouni (Francia). IV uomo: Dechepy (Francia). VAR: Brisard (Francia). Assistente VAR: Wattellir (Francia).

Dove vedere Macedonia-Italia in TV

Macedonia-Italia diretta tv in chiaro con il servizio nazionale di Rai 1 (numero 1 digitale terrestre). La telecronaca sarà curata da Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Luciano Spalletti è stato nominato come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana, diventando così il trentaseiesimo allenatore a ricoprire questo ruolo. È interessante notare che, negli ultimi cinquanta anni, Spalletti è solo il secondo allenatore ad aver vinto lo scudetto e ad aver assunto la guida della Nazionale nello stesso anno, dopo Antonio Conte.

Macedonia-Italia Streaming Gratis alternativa in italiano



Macedonia-Italia streaming gratis per tutti attraverso il servizio Rai Play. Basta caricare l’app su smartphone o tablet, oppure collegarsi al portale ufficiale tramite pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano perchè considerato illegale in Italia.

Durante le qualificazioni per Euro 2024, l’Italia ha subito solo sei gol, meno di Spagna e Inghilterra. Inoltre, gli ultimi sei gol segnati dall’Italia sono stati realizzati da sei giocatori diversi (Retegui, Pessina, Immobile, Dimarco, Frattesi e Chiesa), di cui cinque nel primo tempo.

Alternative Online per vedere Macedonia-Italia Streaming Gratis

Alternative per vedere Macedonia-Italia non ce ne sono. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.