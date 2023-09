Ultime Notizie » Diretta Italia Ucraina » ITALIA Ucraina Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Italia-Ucraina Streaming Gratis. Partita importantissima oggi martedì 12 settembre 2023 alle ore 20:45 italiane allo Stadio Meazza di Milano, nel Girone C di qualificazione per Euro 2024 (Europei Germania 2024) tra l’Italia e l’Ucraina. Dopo il pareggio contro la Macedonia del Nord, l’Italia deve ottenere una vittoria per evitare di dover affrontare i play-off. Il nuovo allenatore, Luciano Spalletti, deve spingere la squadra a vincere e non accontentarsi di un pareggio.

Alcuni giocatori azzurri hanno lasciato il ritiro della Nazionale a causa di infortuni, tra cui Gianluca Mancini e Matteo Politano. Anche Sandro Tonali sarà assente a causa di un problema muscolare. Spalletti ha convocato Riccardo Orsolini per sostituire i giocatori infortunati. Durante la conferenza stampa, Spalletti ha confermato che Gianluigi Donnarumma sarà il portiere titolare per la partita contro l’Ucraina. Scopri le probabili formazioni e, di seguito, dove vedere Italia-Ucraina Streaming Gratis Online.

Italia-Ucraina Live, le probabili formazioni



Spalletti vuole vincere la partita di stasera per ottenere una posizione più sicura per la qualificazione all’Europeo. Tuttavia, la partita non sarà facile perché si giocherà contro una Nazionale che rappresenta una nazione in guerra e che vuole arrivare in Germania ad ogni costo. Spalletti è determinato a ottenere i tre punti nonostante le incertezze della partita.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Biraghi; Barella, Locatelli, Frattesi; Zaniolo, Immobile, Raspadori. Allenatore: Spalletti. A disposizione in panchina: Vicario, Meret, Darmian, Casale, Dimarco, Romagnoli, Cristante, Retegui, Gnonto, Zaccagni. Indisponibili: Chiesa, Mancini, Pellegrini, Politano. Squalificati: nessuno.

UCRAINA (4-4-1-1): Buschan; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Tsygankov, Stepanenko, Zinchenko, Mudryk; Yarmolenko; Yaremchuk. Allenatore: Rebrov. A disposizione in panchina: Trubin, Lurin, Mykahaylichenko, Kryvstov, Sydorchuck, Sudakov, Dovbyk, Buyalskiy, Vanaf, Popov, Nazaryna, Karavaev. Indisponibili: Malinovskyi. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Hernadez (Spagna).

Luciano Spalletti ha pareggiato la sua prima partita come allenatore degli Azzurri, contro la Macedonia del Nord. L’ultimo allenatore a non riuscire a vincere le prime due partite sulla panchina della Nazionale Italiana è stato Luigi Di Biagio, che ha perso contro l’Argentina e pareggiato contro l’Inghilterra nelle amichevoli del marzo 2018.

Dove vedere Italia-Ucraina in TV

Italia-Ucraina diretta tv in chiaro con il servizio nazionale di Rai 1 (numero 1 digitale terrestre).

L’Italia ha un record imbattuto contro l’Ucraina, con sei vittorie e due pareggi in otto partite. Hanno segnato 15 goal e ne hanno subiti solo 3. Contro Turchia, Lussemburgo e Malta, l’Italia ha un record ancora migliore senza subire sconfitte.

Italia-Ucraina Streaming Gratis alternativa in italiano



La telecronaca sarà curata da Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Italia-Ucraina streaming gratis per tutti attraverso il servizio Rai Play. Basta caricare l’app su smartphone o tablet, oppure collegarsi al portale ufficiale tramite pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano perchè considerato illegale in Italia.

L’Italia si prepara a giocare la quarta partita casalinga contro l’Ucraina. Le due squadre hanno vinto una partita ciascuna nelle partite di qualificazione agli Europei, mentre l’ultima partita tra loro è finita in pareggio. L’Italia ha perso l’ultima partita casalinga contro l’Inghilterra e rischia di subire una seconda sconfitta consecutiva in casa per la prima volta nella storia delle competizioni ufficiali.

Alternative Online per vedere Italia-Ucraina Streaming Gratis

Alternative per vedere Italia-Ucraina non ce ne sono. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.