LUTTO Ultim’ora devastante: il mondo dello sport piange una perdita inaspettata, l’addio improvviso

Un addio ha scosso il mondo dello sport. Una notizia improvvisa che nessuno si aspettava.

Si è spento all’età di 83 anni Umberto Giorgio Trevi, figura di riferimento per il Misano World Circuit e per l’intero panorama motoristico italiano. Trevi ha guidato con passione e competenza il circuito romagnolo durante un periodo cruciale, segnato dal ritorno del tracciato nel Motomondiale a partire dal 2007.

Una vita dedicata al Misano World Circuit

Umberto Giorgio Trevi, originario di Forlì, è stato per decenni il cuore pulsante dell’autodromo di Misano. La sua storia con il circuito comincia nel 1970, anno in cui si è avvicinato come consulente alla fase di costruzione, progettazione e sviluppo dell’impianto. Da allora, ne ha seguito ogni evoluzione, ricoprendo ruoli di spicco come amministratore e vicepresidente della società Santa Monica Spa, proprietaria dell’autodromo. La sua presenza si è protratta fino al 2017, segnando un’epoca di crescita e consolidamento del circuito a livello internazionale.

Imprenditore e manager di successo

Oltre alla passione per il motorsport, Trevi ha avuto una carriera imprenditoriale di rilievo nel settore edile e finanziario. Ha fondato e guidato diverse aziende, tra cui Trading, Extro, Trevim e Trevi Consulting, esercitando ruoli di presidente, amministratore delegato e vicepresidente. Dal 1995 al 2005 è stato socio fondatore e vice presidente della Banca Popolare di Forlì e ha fatto parte del collegio sindacale del consiglio delle Banche Popolari CoBaPo di Bologna, segnando un percorso professionale di ampio respiro sia in Italia che all’estero.

Il ricordo e i funerali

Umberto Giorgio Trevi lascia la moglie Milena, pittrice, e i figli Marco e Claudia. La comunità di Forlì e del circuito di Misano si stringono attorno alla famiglia per la perdita di un uomo che ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo del motorsport italiano. La salma è esposta nella camera mortuaria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì e le esequie si sono tenui martedì alle ore 10:30 presso la parrocchia San Giovanni Evangelista in via Mario Angeloni, a Forlì.