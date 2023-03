Ultime Notizie » astronomia » Spettacolare Luna del Verme illumina il cielo di Tokyo

L’ultima luna piena dell’equinozio d’inverno o “Luna del verme” illumina il cielo di tutto il mondo. Dalla capitale giapponese, Tokyo, arrivano fotografie e filmati di questo spettacolare evento avvenuto questa notte. Il fenomeno astronomico – che annuncia l’inizio della primavera – è iniziato lunedì, ma raggiungerà il suo apice questo martedì prima di diminuire.

Può essere osservato da tutto il mondo e, come di consueto in questo tipo di osservazione, il posto migliore per farlo è ovunque lontano dall’inquinamento luminoso.

Una Luna Piena dedicata al lombrico, o al verme, che comincia ad affacciarsi dalle crepe del terreno arido invernale. A dare il nome ai pleniluni erano tradizionalmente le tribù degli indiani d’America. Per questo ogni luna piena è dedicata a un fenomeno della natura. Altri nomi assegnati al disco rotondo di marzo sono Luna della quaresima o Luna del corvo. Anche il loro gracchiare segna ritorno della bella stagione.