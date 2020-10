Luna Blu di Halloween: Blue Moon, raro fenomeno cosmico da osservare.

Il 31 ottobre, giorno in cui molti paesi celebrano Halloween, si può osservare di notte il raro fenomeno cosmico noto come “luna blu“. Secondo gli astronomi, ci vorranno 19 anni perché questo evento, che si ripete ogni 2,5 anni, coincida di nuovo con questa festività.

Nonostante il nome, l’evento astronomico non ha nulla a che fare con la tonalità del satellite naturale così come viene percepito dalla Terra.

In realtà, il nome “luna blu”, o “ blue moon ” in inglese, è usato solo per designare una seconda luna piena nello stesso mese.

In questo caso, la prima luna piena di ottobre si è verificata il 1° e, poiché questo mese ha 31 giorni e il ciclo lunare è 29,5, questo fine settimana verrà lanciata “una luna piena in più”.

L’ultima volta che si è verificato questo fenomeno cosmico è stato nel 2018 e si stima che fino al 2023 non accadrà più.