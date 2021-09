Dove vedere Liverpool Milan Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi mercoledì 15 settembre 2021 alle ore 21 italiane per la 1a giornata del Gruppo B della fase a gironi della Champions League e nel quale partecipano anche Atletico Madrid e Porto. Per il Milan si tratta del ritorno in Champions League dopo 6 anni e mezzo: l’ultima partita nel torneo il club italiano l’ha disputata nel marzo 2014, quando venne eliminato dall’Atletico Madrid sempre agli ottavi di finale. Di seguito le informazioni per vedere la partita Liverpool Milan in video streaming gratis e diretta live tv.

Sadio Mané (19) del Liverpool sta cercando di diventare il quarto giocatore africano a raggiungere i 20 gol nella storia di questa competizione, mentre gli otto gol di Olivier Giroud (ACM) contro il Liverpool tra le stagioni 2012/13 e 2019/20, sono il quantitativo più alto che i ‘Reds’ abbiano affrontato in quel periodo.

⚽ Dove vedere Liverpool Milan Diretta TV

Liverpool Milan diretta tv su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite) con telecronaca di Massimo Marianella, affiancato dal commento tecnico di Luca Marchegiani. La partita sarà inoltre visibile, previo abbonamento, con Mediaset Infinity + sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV. Qui la telecronaca viene affidata a Massimo Callegari e Roberto Cravero.

⚽ Liverpool Milan Streaming Gratis

Liverpool Milan streaming gratis mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Altre opzioni? Allora c’è NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky e Infinity + , il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset disponibile anche per gli utenti con dispositivi mobili Huawei e in possesso di un Mac. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Liverpool Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

I rossoneri, orfani di Zlatan Ibrahimovic (fermato da un problema al tendine) sono attesi ad Anfield dal Liverpool di Jurgen Klopp, un match che ha fatto la Storia di entrambi club.

⚽ Le probabili formazioni di Liverpool Milan

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Jota, Manè. Allenatore Jurgen Klopp.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic. Allenatore Stefano Pioli.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia). Per il fischietto polacco si tratta dell’esordio con il Milan. Il 40enne di Plock ha arbitrato diverse volte le italiane (5 volte la Juve, 4 l’Inter, 3 il Napoli, 2 Roma e Fiorentina e una volta la Lazio), ma mai i rossoneri.

Alternative per vedere Liverpool Milan in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Liverpool Milan non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.