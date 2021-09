Ultime Notizie » Inter » Sconfitte per Inter e Milan alla prima in Champions League

DIRETTA CHAMPIONS – Doppia sconfitta per le due milanesi nella prima giornata di UEFA Champions League: l’Inter di Inzaghi perde in casa contro il Real Madrid di Ancelotti 0-1con un gol all’89esimo, e il Milan di Pioli perde in casa del Liverpool 3-2 al termine di una spettacolare sfida dei rossoneri.

Inter-Real Madrid 0-1, il tabellino

Marcatori gol: 89′ Rodrygo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Dr Vrij, Bastoni; Darmian (10′ st Dumfries), Barella (39′ st Vecino), Brozovic, Chalanoglu (20′ st Vidal), Perisic (10′ st Dimarco); Dzeko, Martinez (20′ st Correa). A disposizione: Radu, Cordaz, Sanchez, Kolarov, D’Ambrosio, Ranocchia, Gagliardini. Allenatore: Inzaghi.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Alaba; Modric (35′ st Camavinga), Casemiro, Valverde; Vazquez (20′ st Rodrygo), Benzema, Vinicius (47′ st Asensio). A disposizione: Lunin, Fuidias, Vallejo, Hazard, Jovic, Isco, Mariano, Blanco, Miguel. Allenatore: Ancelotti.

Arbitro: Siebert (Germania). NOTE: Ammoniti: Martinez (I); Alaba (R). Recupero: 1′ pt, 4′ st.

Simone Inzaghi (Inter) vedere il bicchiere mezzo pieno:

“Mancava un minuto al 90’ e abbiamo preso gol, così siamo qui a commentare una sconfitta dopo una buonissima prestazione. Ma guardiamo a come abbiamo tenuto il campo contro una grandissima, che ha trovato anche un portiere in serata di grazia. Dispiace perché tornare in Champions in uno stadio così meritava ben altro epilogo. I giocatori hanno dato tutto, contro le grandi come il Real non puoi abbassare un attimo la guardia perché ti puniscono subito. Ma giocando cosi sono molto fiducioso per il futuro. Abbiamo tenuto il campo con aggressività e abbiamo costruito molto, però non c’è dubbio che una o due di quelle occasioni le dovevamo mettere dentro, al di là delle parate di Courtois”.

Liverpool-Milan 3-2, il tabellino

Marcatori gol: 9′ autorete Tomori (M) , 42′ Rebic (M), 44′ Diaz (M), 49′ Salah (L), 69′ Henderson (L).

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Gomez, Robertson; Keita (26′ st Thiago Alcantara), Fabinho, Henderson (39′ st Milner); Salah (39′ st Oxlade-Chamberlain), Origi (18′ st Mané), Jota (26′ st Jones). A disposizione: Adrian, Kelleher, Konaté, Phillips, Tsimikas, van Dijk, Minamino. Allenatore: Klopp.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessie, Bennacer (26′ st Tonali); Saelemaekers (17′ st Florenzi), Diaz, Leao (17′ st Giroud); Rebic (38′ st Maldini). A disposizione: Jungdal, Tatarusanu, Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Romagnoli.

Allenatore: Pioli.

Arbitro: Marciniak (Polonia). NOTE: Al 14′ Salah (L) sbaglia un calcio di rigore. Ammoniti: Milner (L); Bennacer, Diaz (M).

Stefano Pioli (Milan) al termine della partita: