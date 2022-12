Dove vedere Liverpool-Milan Streaming Gratis. Si gioca per la Dubai Super Cup 2022 il match Liverpool-Milan alle ore 16:30 italiane di oggi venerdì 16 dicembre 2022 allo Stadio Al-Maktoum di Dubai. Dopo la sconfitta contro l’Arsenal per 2-1 i rossoneri di Stefano Pioli sfidano i Reds di Jurge Klopp, reduce dall’amichevole persa negli Emirati contro il Lione. Prima del ritorno in campo della Serie A, quando il 4 gennaio alle ore 12:30 Giroud e compagni faranno visita alla Salernitana all’Arechi, il Milan affronterà il PSV in quella che è l’ultima partita dell’anno, il 30 dicembre prossimo. Di seguito le formazioni e le informazioni per vedere Liverpool-Milan streaming gratis e video live tv.

Ieri al gruppo si è unito Simon Kjaer che ha sostenuto il primo allenamento a parte. Due sere fa nel ritiro di Dubai la squadra ha applaudito le prove di Theo Hernandez e Giroud con la Francia, mentre ieri con lo staff è stata organizzata una grigliata.

Liverpool (4-3-3): Kelleher; Milner, Matip, Gomez, Robertson; Elliott, Bajcetic, Thiago; Salah, Firmino, Nunez. Allenatore Jurge Klopp.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Gabbia, Pobega; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Adli, Rebic; Lazetic. Allenatore Stefano Pioli.

Liverpool-Milan diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN (in esclusiva) visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili.

DAZN ha affidato la telecronaca di Liverpool-Milan a Dario Mastroianni, affiancato da Dario Marcolin. Roja TV non è un’opzione valida.

Potete seguire Liverpool-Milan con cronaca in diretta con risultato e formazioni in tempo reale grazie al live scritto sul sito del Corriere dello Sport o di TuttoSport, e alla storica trasmissione radio “Tutto il Calcio Minuto per Minuto” in onda in diretta streaming su Radio Rai 1.