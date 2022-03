Ultime Notizie » Coronavirus » Mistero risolto: ecco perché alcune persone non prendono il COVID-19

A due anni dall’inizio della pandemia coronavirus, gli scienziati si chiedono perché ci siano persone che non contraggono il COVID-19. Ci sono persone che, pur essendo state esposte al virus in più occasioni, non escono mai con esito positivo alla PCR o ai test antigenici. Anche se vanno a feste massicce, sono in spazi chiusi senza protezione o non osservano le misure sanitarie, il virus non ha azione sul loro corpo.

Di recente, un gruppo di ricercatori nel Regno Unito ha cercato di scoprire il motivo di questa resistenza biologica. Per fare ciò, gli scienziati hanno dovuto radunare un gruppo di persone che, pur essendo state direttamente esposte a un contagio sicuro, semplicemente non si sono ammalate. Questo è quello che è successo.

Qual’è il periodo di incubazione del coronavirus?

“La maggior parte delle persone conosce qualcuno che ha ostinatamente resistito al Covid”, scrive la giornalista scientifica Linda Geddes per The Guardian. “Precisamente come fanno questo rimane un mistero”. Per lo studio, gli scienziati britannici hanno dovuto andare alle basi: comprendere il periodo di incubazione del COVID-19.

Secondo i registri delle Nazioni Unite (ONU), il periodo di incubazione per COVID-19 può variare da 1 a 14 giorni. In quello spazio di tempo, il virus entra nel corpo, si stabilisce e si replica fino a generare un’infezione. Sebbene il periodo possa durare fino a due settimane, i sintomi iniziano a comparire dopo “circa cinque giorni”.

Quali sono i sintomi della variante Omicron?

A poche settimane dalla sua scoperta in Sud Africa, la variante Omicron si è affermata come la minaccia numero uno per la salute al mondo. Con l’inizio del 2022, Omicron è stato identificato come il virus a più rapida diffusione della storia. A differenza di altre varianti, questa è nota per non alterare i sensi del gusto o dell’olfatto.

Gli scienziati erano preoccupati che B.1.1.529, come era stato originariamente chiamato, potesse eludere la risposta immunitaria dei vaccini esistenti. La fatidica promessa è stata confermata intorno al 26 novembre, quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha rivelato che la variante Omicron presenta mutazioni nei caratteristici “spicchi della corona” di COVID-19.

I sintomi della variante Omicron sono gli stessi di altre varianti COVID-19: mal di testa, mal di gola, stanchezza e febbre.

Alcuni scienziati hanno registrato che “dà più lieve” rispetto ad altre infezioni da coronavirus. Tuttavia, questa prospettiva ha portato la popolazione a non prenderla sul serio. In alcuni paesi, questo atteggiamento ha portato al collasso dei sistemi sanitari.

Sebbene sia la variante più contagiosa, ci sono persone che non hanno contratto il COVID-19 nemmeno con Omicron in pieno vigore.

Perché alcune persone non vengono infettate?

Tra i partecipanti c’era una giovane donna britannica che, pur essendo stata esposta al virus in diverse occasioni, non si è ammalata. Quindi si è offerta volontaria per lo studio per scoprire perché alcune persone non si ammalano di COVID-19.

“Abbiamo fatto diversi cicli di test e metodi diversi”, spiega la donna, “tamponi della gola, tamponi nasali, altri tipi di strisci che non ho mai fatto prima, come gli stoppini nasali, in cui si mette un tampone nel naso per un minuto, in questo modo, come gli esami del sangue, ma non ho mai sviluppato sintomi, non sono mai risultato positivo”.

A questo proposito, ha anche aggiunto che la sua famiglia non si è quasi mai ammalata di influenza. Sebbene tutti questi test siano stati eseguiti con il rigore richiesto, “i livelli del virus non sono aumentati abbastanza da innescare livelli rilevabili di anticorpi”, spiega Christopher Chiu, professore all’Imperial College di Londra, che ha guidato lo studio.

Dopo aver confrontato i risultati con altri gruppi di ricerca e diversi studi, il team di Chiu ha concluso che “una piccola percentuale di persone potrebbe anche essere geneticamente resistente al COVID-19“. Tuttavia, specifica Chiu, il gene che protegge dalle infezioni è estremamente raro.