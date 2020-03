PSG Borussia Dortmund streaming gratis link. Paris Saint Germain e Borussia Dortmund scendono in campo questa sera per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All’andata i tedeschi si sono imposti per 2-1 grazie alla doppietta del nuovo fenomeno del calcio mondiale, Haaland, inframmezzata dal gol di Neymar per i francesi. Nella scorsa stagione entrambe le compagini si sono fermate proprio a livello di ottavi di finale, eliminate rispettivamente dal Tottenham poi finalista e dal Manchester United. Ecco dove vedere PSG Borussia Dortmund streaming e diretta tv.

PSG Borussia Dortmund streaming live: le ultime notizie sulle formazioni.

Le probabili formazioni di PSG Borussia Dortmund che ci piacerebbe vedere in campo:

Paris SG (4-3-3): K.Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Gueye, Marquinhos, L.

Paredes; Di María, Cavani, Neymar. All. Thomas Tuchel.

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Bürki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Witsel, Emre Can, R.Guerreiro; Sancho, Brandt; Haaland. All. Lucien Favre.

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra).

PSG Borussia Dortmund Streaming Gratis Link Online senza Rojadirecta.



PSG Borussia Dortmund in diretta tv a partire dalle ore 21:00 di oggi mercoledì 11 marzo 2020 su Sky Sport Football e Sky Sport (canale 253 satellite). Match fruibile in video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go per seguire le partite di calcio online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smartphone, tablet e pc. La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi neanche in streaming gratis online con Mediaset Play.