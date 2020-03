Terremoto Romania: Forte scossa M4,4 oggi sentita fino in Moldava.

Una scossa di terremoto in tempo reale è avvenuta alle ore 21:23 italiane oggi in Romania. L’Emsc-Csem ha diffuso i dati della scossa di terremoto di magnitudo M4,4 con epicentro a 9 km N di Gura Teghii in Romania.

Lo stesso epicentro della scossa M4,6 dell’Agosto 2017 . Altre località prossime all’epicentro: 126 km N die 56 km SE di Sfântu Gheorghe, sempre in Romania.

Coordinate geografiche dell’epicentro 45,55°N 26,35°E (mappa). Ipocentro a 118 Km di profondità. Per adesso non si registrano danni a persone o cose. In attesa di ulteriori aggiornamento sul terremoto di oggi in Romania.