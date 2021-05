Ultime Notizie » Albert Einstein » Lettera scritta a mano da Einstein con famosa equazione E=mc2 venduta a incredibile prezzo

Una lettera “persa” scritta da Albert Einstein a un fisico rivale recentemente venduta a un collezionista anonimo per $ 1,2 milioni all’asta. La lettera scritta a mano include la famosa equazione E=mc2 di Einstein ed è uno dei soli quattro esempi noti dell’equazione nella grafia del fisico, secondo gli archivisti dell’Einstein Papers Project al Caltech e dell’Università ebraica di Gerusalemme.

La lettera di una pagina, scritta in tedesco su carta con la carta intestata personale di Princeton timbrata alla cieca di Einstein, fu inviata al fisico polacco americano Ludwik Silberstein, un noto critico di alcune delle teorie di Einstein all’epoca. Il documento è firmato “A. Einstein” ed è datato 26 ottobre 1946.

La lettera è rimasta negli archivi di Silberstein ed è stata recentemente venduta all’asta dalla sua famiglia. Secondo RR Auction, la società con sede a Boston che ha venduto la lettera, il documento avrebbe dovuto essere venduto per $ 400.000, ma ha finito per essere tre volte superiore dopo una guerra di offerte tardive tra due parti il ​​18 maggio.

“E = mc2 è l’equazione più famosa al mondo“, ha detto in un comunicato Bobby Livingston, vicepresidente esecutivo di RR Auction. “Per questo motivo, è una lettera importante dal punto di vista della fisica”.

Einstein pubblicò per la prima volta l’equazione – l’energia è uguale alla massa moltiplicata per la velocità della luce al quadrato – in un articolo scientifico nel 1905. L’idea alla base dell’equazione è che l’energia e la massa sono essenzialmente solo forme diverse della stessa cosa e possono passare dall’una all’altra, sebbene le condizioni necessarie per farlo siano estreme.

Prima della pubblicazione dell’equazione E=mc2, i fisici trattavano massa ed energia come due entità separate che erano solo vagamente correlate l’una all’altra. Ma in pochi tratti della sua penna, Einstein ha cambiato questo per sempre dimostrando che erano in realtà le due facce della stessa medaglia.

L’equazione ha anche permesso a Einstein di dimostrare la sua teoria della relatività speciale – che afferma che nulla può viaggiare più veloce della velocità della luce nel vuoto perché un oggetto che viaggia a quella velocità avrebbe una massa infinita e quindi richiederebbe energia infinita per muoversi. La relatività speciale ha anche cambiato la fisica introducendo il concetto di spazio-tempo, che ha gettato le basi per la successiva teoria della relatività generale di Einstein, pubblicata nel 1915, che ha mostrato che la gravità è il risultato di distorsioni nello spazio-tempo causate da oggetti che si muovono attraverso di esso.

Nella lettera, Einstein scrive la famosa equazione per evidenziare la differenza di energia tra due masse sia a una distanza infinita che a una distanza specificata l’una dall’altra, in risposta a una domanda di Silberstein. “La tua domanda può essere risolta dalla formula E=mc2, senza alcuna erudizione“, ha scritto Einstein nella lettera, tradotta dal tedesco.

Il Sacro Graal della fisica moderna

I collezionisti sono stati anche attratti dalla lettera perché menziona la necessità di una teoria dei campi unificata – un’unica teoria che leghi insieme tutte le forze fondamentali della natura – attualmente considerata il Sacro Graal della fisica moderna.

I ricercatori hanno recentemente riferito della scoperta di un’altra lettera scritta da Einstein, che suggerisce che potrebbe esserci un legame tra le migrazioni degli uccelli e processi fisici “sconosciuti”.