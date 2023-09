Ultime Notizie » Atalanta Juventus » Atalanta-Juve: Allegri rinuncia agli infortunati Vlahovic e Milik, le probabili formazioni

ATALANTA-JUVENTUS SERIE A – In vista della sfida di Bergamo contro l’Atalanta (7a giornata di campionato), l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha annunciato in conferenza stampa alcuni infortuni nel suo team. Vlahovic è out a causa di un problema alla schiena, mentre Milik ha accusato un dolore al polpaccio.

Al posto di Vlahovic ci sarà Kean, che è completamente recuperato. Allegri ha anche risposto alle parole di Pioli, che ha affermato che la Juve è favorita per lo scudetto. Allegri ha detto che guardare la classifica in questo momento è poco importante e che l’obiettivo principale è arrivare nelle prime quattro posizioni. Ha inoltre smentito l’idea che chi non gioca in Champions sia favorito per il campionato.

Riguardo alla coppia Vlahovic-Chiesa, Allegri ha detto che l’importante è che Vlahovic migliori la sua condizione fisica. Parlando del valore del suo gruppo, l’allenatore ha detto che la squadra sta lavorando bene ed è entusiasta e determinata. Ha anche sottolineato che i fischi dello Stadium non gli danno fastidio, ma li vede come uno stimolo per fare meglio. Infine, Allegri ha parlato delle possibilità di vedere Weah titolare e ha detto che l’americano sta aumentando i giri del motore e potrebbe essere titolare, ma non è sicuro.

Riguardo alle battute d’arresto delle altre squadre di testa, Allegri ha detto che la Juve deve avere continuità e crearsi un vantaggio accumulando punti per la Champions. Ha anche ringraziato il direttore sportivo Giuntoli per averlo definito la “punta di diamante” della squadra, ma ha sottolineato che i veri punti di diamante sono i giocatori e che il ruolo dello staff tecnico è solo quello di metterli nelle

Probabili formazioni Atalanta-Juventus

condizioni di fare bene. Infine, ha detto che la squadra sta lavorando molto bene e sta trasmettendo cose in più ai giocatori giovani.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Pasalic, Lookman. All. Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: El Bilal, Scamacca.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Kean. All. Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Alex Sandro, De Sciglio, Pogba, Vlahovic, Milik.

Dove vedere Atalanta-Juventus in tv e live streaming

Atalanta-Juventus si giocarà domenica 1 ottobre 2023 alle ore 18:00 italiane, sarà trasmessa in diretta tv, e streaming gratis per gli abbonati, in esclusiva su DAZN con collegamento pre-partita a partire dalle 17:30.