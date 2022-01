Ultime Notizie » atalanta » Lazio-Atalanta Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Lazio-Atalanta Streaming Gratis. Si gioca alle ore 20:45 di oggi 22 gennaio 2022 per la 23esima giornata di Serie A. Big match all’Olimpico dove si affrontano Sarri e Gasperini, ma la squadra bergamasca presenterà numerose defezioni a causa del Covid: sono rimasti a Bergamo Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Pasalic, Gosens, Malinovskyi, Ilicic, Zapata e Muriel. Di seguito le informazioni per vedere la partita Lazio-Atalanta streaming gratis e diretta tv.

Ciro Immobile ha segnato in ciascuna delle prime tre gare di un anno solare in Serie A soltanto per la seconda volta in carriera, dopo il 2020, quando però rimase a secco nella quarta – contro l’Atalanta ha realizzato cinque gol in 14 sfide nel massimo campionato.

Lazio-Atalanta diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Telecronaca raccontata dalla voce di Ricky Buscaglia, coadiuvato in telecronaca da Emanuele Giaccherini. La partita si gioca oggi sabato 22 gennaio 2022 allo stadio Olimpico di Roma con inizio previsto alle ore 20:45 italiane.

Diretta del match in coesclusiva anche su Sky: Lazio-Atalanta si potrà vedere sui seguenti canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (canale 251 satellite). Telecronaca Sky con le voci di Riccardo Gentile e Luca Marchegiani.

Lazio-Atalanta streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky GO (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano o PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

Lazio-Atalanta Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Lazio: assente Cataldi per squalifica e Pedro uscito malconcio dalla sfida di Salerno. Non sta benissimo nemmeno Zaccagni che rischia il posto nel tridente, insidiato da Raul Moro. A completare l’attacco ci sono Felipe Anderson e Immobile.

A centrocampo si rivede Leiva dall’inizio tra Luis Alberto e Milinkovic-Savic. In difesa Hysaj e Marusic sulle corsie con Luiz Felipe e Patric al centro. Tra i palli tocca ancora a Strakosha.

In casa Atalanta: come detto prima diverse defezioni anche nella Dea, alle prese con nuovi casi Covid: Zappacosta può alzarsi in attacco con Miranchuk e Piccoli, Pessina in mediana, sugli esterni Maehle e Pezzella.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore Sarri. A disposizione in panchina: Reina, Adamonis, Vavro, Lazzari, Floriani Mussolini, Basic, André Anderson, Romero, Raul Moro, Muriqi.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Pezzella; Pessina; Miranchuk, Muriel. Allenatore Gasperini. A disposizione in panchina: Rossi, Sportiello, Maehle, Koopmeiners, Djimsiti, Scalvini, Cittadini, Piccoli.

Arbitro: Sozza di Seregno. Guardalinee: Tegoni e Trinchieri. Quarto uomo: Baroni. VAR: Massa. Assistente VAR: De Meo.

Luis Muriel ha realizzato quattro gol nelle prime 14 presenze di questo campionato: per l’attaccante dell’Atalanta, dopo altrettante partite, è la peggior partenza dalla stagione 2015/16 in Serie A (quattro anche in quel caso, con la Sampdoria) – da allora aveva sempre realizzato almeno sei gol.

