Dove vedere Inter-Venezia Streaming Gratis. Nonostante i diversi casi Covid tra i lagunari, alla fine il match del Giuseppe Meazza di San Siro (Milano) si giocherà: appuntamento alle ore 18:00 italiane di oggi 22 gennaio 2022 per la 23esima giornata di Serie A. Un Venezia in difficoltà con la formazione e che sta lottando per non retrocedere, arriva a Milano per sfidare la prima in classifica che arriva da 13 risultati utili consecutivi e che viaggia in ottima forma.

L’Inter, dopo aver vinto la Supercoppa con la Juve, ha conquistato i quarti di Coppa Italia battendo 3-2 l’Empoli ai tempi supplementari dove incontrerà la Roma di José Mourinho. Nell’ultima partita hanno pareggiato 0-0 a Bergamo contro l’Atalanta. Inzaghi vuole oggi altri tre punti per affrontare al meglio lo sconto diretto nel derby del prossimo turno contro il Milan che domani sera riceve la Juventus.

Di seguito le informazioni per vedere la partita Inter-Venezia streaming gratis e diretta tv.

Sette degli ultimi otto gol dell’Inter in Serie A sono stati segnati da giocatori diversi e solamente due da attaccanti; nel parziale l’unico giocatore ad aver realizzato due reti è stato Denzel Dumfries. Tutte le sue tre reti in campionato sono arrivate nelle sei partite più recenti, mentre nelle precedenti 12 aveva solo fornito due assist vincenti.

Inter-Venezia diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Telecronaca affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Massimo Ambrosini. La partita si gioca oggi sabato 22 gennaio 2022 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano) con inizio previsto alle ore 18:00 italiane.

Inter-Venezia streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano o PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

In casa Venezia: Nani ancora dalla panchina dopo l’assist offerto a Okereke contro l’Empoli, Vacca pronto a rilevare Tessmann.

⚽ Le probabili formazioni di Inter-Venezia

Ampadu e il neo acquisto Ullmann i terzini, ancora Lezzerini tra i pali. 5 positivi nei lagunari, i cui nomi non sono stati diffusi.: Inzaghi senza sorprese: spazio all’undici migliore, con Dumfries che dovrebbe avere la meglio su Darmian. In campo Brozovic, diffidato e a rischio squalifica per il derby, mentre Sanchez insidia Lautaro. Out Correa.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, Ranocchia, Kolarov, Dimarco, D’Ambrosio, Darmian, Vidal, Gagliardini, Vecino, Sensi, Sanchez.

Venezia (4-3-3): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Vacca, Cuisance; Aramu, Henry, Kiyine. Allenatore: Zanetti (in panchina Bertolini e Soncin). A disposizione: Maenpaa, Neri, Modolo, Fiordilino, Tessmann, Heymans, Peretz, Busio, Okereke, Nani, Sigurdsson.

Arbitro: Marchetti di Ostia. Guardalinee: Lombardi e Dei Giudici. 4° Uomo: Minelli. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Mastrodonato.

Tornato a giocare in Serie A dopo 1337 giorni (la precedente presenza il 20 maggio 2018, proprio contro l’Inter), nell’ultima giornata l’esterno del Venezia Nani ha fornito un assist 1 minuto e 56 secondi dopo il suo ingresso in campo. Nella sua precedente esperienza in Serie A, con la Lazio, solo una volta ha partecipato a un gol per due gare di fila (gennaio 2018).

Alternative per vedere la partita Inter-Venezia non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.