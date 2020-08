Diretta Streaming NASA: Astronauti tornano sulla Terra a bordo della Dragon Crew di SpaceX.

La SpaceX oggi ritornerà sulla Terra con i due astronauti americani, Robert Behnken e Douglas Hurley, che hanno appena trascorso due mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Lo rende noto la NASA che sta trasmettendo l’evento insu YouTube.

“Il portellone della Crew Dragon è sigillato in vista della partenza”, ha twittato l’agenzia spaziale americana. La navicella spaziale Dragon “Endeavour” su cui ci sono Robert Behnken e Douglas Hurley, deve essere depressurizzata. Il suo sgancio è previsto per le 23:34 Gmt (1:34 in Italia) e il suo sbarco domenica nel Golfo del Messico verso le 18:41 (le 20:41 in Italia).