I 10 migliori film a tema LGBT su Netflix.

Questo mese di giugno si celebra il LGBT Pride Month, in cui il gruppo LGBTTTIQ esce per protestare con le marce e svolge attività per chiedere rispetto ai loro diritti individuali e collettivi, nonché chiedere l’uguaglianza e le leggi che li proteggono.

Nell’ambito di questa celebrazione, ti presentiamo i 10 migliori film a tema LGBT, anche acclamati dalla critica, che puoi trovare su Netflix in un modo molto semplice e semplice. Un ottovolante di emozioni e sensazioni che mostrano la vita del gruppo.

Paris is Burning (Jennie Livingston, 1990)

Luz de luna (Moonlight, Barry Jenkins, 2016)

King Cobra (Justin Kelly, 2016)

Handsome Devil (John Butler, 2016)

Girl (Lukas Dhont, 2018)

Jonas (Christopher Charrier, 2018)

Alex Strangelove (Craig Johnson, 2018)

Carol (Todd Haynes, 2015)

Conociendo a Ray (Gaby Dellal, 2015)