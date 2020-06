FERRARI FORMULA 1 – Emozionante iniziativa tenutasi oggi a Maranello. A tre mesi e mezzo dall’ultima giornata di prove a Barcellona si è riacceso il motore della SF1000: Leclerc ha guidato tra le strade di Maranello, attraversando lo stesso cancello da cui uscì Enzo Ferrari nel 1947, guidando la prima auto che portava il suo nome, la 125 S.

Charles Leclerc, il primo pilota moderno a guidare un’auto di Formula 1 per le strade di Maranello: “Di solito non mi piace alzarmi presto, ma stamattina c’era una buona ragione per farlo.

Forse abbiamo svegliato qualcuno, ma è stato bello guidare lasulle strade di Maranello. Sembrava un modo carino e divertente di dire che siamo pronti a tornare alla normalità”.

Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24:

“Grande emozione nel vedere la macchina uscire, grande emozione per Charles. Leclerc è molto giovane, si sta divertendo e sta realizzando quanto sia importante guidare per la Ferrari. Enzo Ferrari credo sia felice di vedere una rossa in giro per Maranello e di sentire il rumore del suo motore con Charles che la guida”.