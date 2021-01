Ultime Notizie » Come vedere Juventus Spal Streaming » JUVENTUS SPAL Streaming Gratis e Diretta TV, dove vederla

Juventus Spal Streaming Diretta – Alle ore 20:45 di oggi mercoledì 27 gennaio 2021 si gioca il quarto di finale della Coppa Italia 2020/21. Allo Stadium di Torino la Juventus di Andrea Pirlo affronta la SPAL di Pasquale Marino attualmente al quinto posto della Serie B. I bianconeri arrivano dalla vittoria negli ottavi di finale contro il Genoa e dal 2-0 rifilato al Bologna in campionato. Gli emiliani, invece, sono l’autentica cenerentola del torneo e negli ottavi hanno eliminato, a sorpresa, il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Chi vince giocherà in semifinale contro l’Inter.

Il tecnico della Juve Andrea Pirlo: “Riposerà di sicuro Bentancur perché domenica ha giocato tutta la partita con un buco del piede. Riposerà qualche giocatore che ha giocato domenica, rientreranno de Ligt e Demiral che partiranno dall’inizio e in porta andrà Buffon”. CR7 Cristiano Ronaldo riposa. L’arbitro sarà Ivano Pezzuto.

Juventus Spal probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Buffon; Di Pardo, Demiral, De Ligt, Frabotta; Bernardeschi, Fagioli, Rabiot, Ramsey; Kulusevski, Alvaro Morata.

Allenatore Andrea Pirlo.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Ranieri; Strefezza, Missiroli, Valoti, Esposito, Sala; Floccari, Paloschi. Allenatore Pasquale Marino.

Dove vedere Juventus-Spal di Coppa Italia Streaming e Diretta TV

Juventus-Spal, sarà trasmessa in diretta in chiaro dalla Rai, detentrice dei diritti del torneo, sul canale Rai Uno. La partita sarà visibile anche in diretta streaming in chiaro sulla piattaforma della tv pubblica Rai Play (link www.raiplay.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline sono illegali e non si possono usare.

Juventus Spal Video Highlights ultima sfida