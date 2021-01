Ultime Notizie » genitori » I consigli per i nonni: ecco come prendersi cura dei propri nipoti

Il nonno è uno dei “mestieri” più belli del mondo: vedere i figli dei propri figli crescere e star bene è una gioia immensa, il coronamento di un sogno. La famiglia al primo posto, e quando questa si moltiplica non può che essere una bella notizia per tutti. A quel punto, da semplici genitori si diventa anche nonni, e c’è la possibilità di stare vicino ai propri nipoti in molti modi. L’importante è farlo nella maniera giusta, senza farsi prendere troppo la mano o senza risultare troppo accondiscendenti con i più piccoli.

Di seguito abbiamo provato a realizzare una piccola lista di consigli (assolutamente non esaustiva) per chi vuole diventare davvero un bravo nonno. Dal “giusto vizio” fino al buon esempio, ecco i suggerimenti per far star bene i propri nipoti.

Ok viziarli, ma nella giusta misura

Si sa, quando si va dai nonni ci si aspetta sempre di essere coccolati un po’: dalle caramelle alle piccole mance, passando per regali e concessioni che in presenza dei genitori non avvengono. Insomma, è normale ed è anche giusto così, è una sorta di “accordo non scritto” tra nonni e genitori: si può fare, basta che ci sia moderazione. Non bisogna infatti viziare troppo i propri nipoti, perché altrimenti potrebbero pretendere di ricevere gli stessi trattamenti anche tornati a casa loro, e quella che era una piacevole eccezione diventerebbe una routine non salutare. In sostanza, viziate i vostri nipoti, ma non troppo.

Trasmettere le proprie passioni

La cosa bella dei nonni è che fanno parte del mondo degli adulti come i nostri genitori, che ci amano come ci amano loro ma allo stesso tempo sono diversi: da una nonna o da un nonno si possono imparare cose che magari a casa non vengono prese in considerazione, perché i nostri genitori si occupano di altro. Se ad esempio siete appassionati di pittura o di musica, potreste insegnare ai vostri nipoti a dipingere oppure a suonare uno strumento. Un modo bello di passare del tempo insieme, trasmettendo la propria passione ai nipoti.

Avere una casa su misura per loro

Fare i nonni vuol dire anche ospitare i propri bambini a casa: cercate di capire cosa gli piace mangiare, ad esempio, e assicuratevi di avere in casa tutto l’occorrente per farli star bene.

Fatti avanti con i tuoi figli, ma senza strafare

Ogni età ha delle esigenze particolari, ad esempio i più piccoli potrebbero aver bisogno di articoli specifici (pannolini, salviette…) e in questo senso meglio premunirsi acquistandoi prodotti per il neonato di cui si ha bisogno. Poi sarebbe bene anche evitare cercare di avere a disposizione qualche gioco, in modo tale da permettere ai bimbi di giocare anche in autonomia, se magari siete un momento occupati.

Fare il nonno vuol dire anche concedere ai propri figli un momento per stare da soli: meglio farsi avanti, a costo di disturbare, perché al massimo si incasserà un semplice rifiuto. I genitori sono contenti se qualche volta riescono a ritagliarsi dei momenti per stare da soli, quindi è bene farsi avanti. Il tutto però senza risultare pressanti: il rischio è quello di diventare asfissianti e di chiedere di passare troppo tempo con i nipoti, mettendo in difficoltà i genitori.

Dai il buon esempio

Questo è un consiglio che vale per i genitori: i figli tendono a ripetere i gesti degli adulti, quindi è bene comportarsi in maniera corretta soprattutto in loro presenza, cercando di evitare parolacce, litigi ed altre situazioni spiacevoli quando ci sono dei bambini intorno. Col vostro buon esempio, i nipoti cresceranno educati e rispettosi.