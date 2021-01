Ultime Notizie » Colonizzare » L’uomo più ricco del mondo decide di vendere tutte le sue proprietà per colonizzare Marte

Il fondatore di SpaceX e Tesla, Elon Musk, che recentemente è diventato la persona più ricca del mondo, ha deciso di vendere tutte le sue proprietà per popolare Marte. L’uomo d’affari ha spiegato che costruire una città su un altro pianeta richiederebbe un investimento enorme e intende contribuire a quel processo. Questo è uno dei motivi per cui vende la maggior parte dei tuoi beni materiali.

Costruire una città su Marte

“Ci vorranno molte risorse per costruire una città su Marte“, ha detto il mese scorso all’editore tedesco Axel Springer. “Voglio essere in grado di contribuire il più possibile”. Per questo Musk ha assicurato che “sostanzialmente non avrà beni con valore monetario, a parte le azioni delle società”. “Se le cose sono intense al lavoro, mi piace dormire in fabbrica o in ufficio.

La fortuna di Musk ha superato i 185 miliardi di dollari

E ovviamente ho bisogno di un posto se ci sono i miei figli. Quindi affitterò un posto o qualcosa del genere”, ha detto ilal Business Insider

All’inizio di gennaio, si è appreso che, a seguito dell’aumento del valore delle azioni di Tesla, la fortuna di Musk ha superato i 185 miliardi di dollari. Di conseguenza, ha sostituito il fondatore di Amazon Jeff Bezos come leader della “classifica” delle persone più ricche del pianeta.

Marte sarà un “pianeta libero”

Nell’ottobre dello scorso anno, la società aerospaziale SpaceX di Musk ha dichiarato che Marte sarà un “pianeta libero”, non governato dalle leggi della Terra, quando la colonia pianificata dalla compagnia vi aprirà. Il miliardario, da parte sua, ha detto che la sua azienda è sulla buona strada per lanciare la sua prima missione senza pilota su Marte in meno di 4 anni.