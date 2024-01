Ultime Notizie » Come vedere Monza Inter Streaming » Monza-Inter Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV Oggi alle 20:45

Dove vedere Monza-Inter Streaming Gratis. L’Inter affronta il Monza nel primo turno del girone di ritorno della Serie A. I nerazzurri, già campioni d’inverno, vogliono vincere per allontanarsi dalla Juventus e prepararsi alla Supercoppa italiana. La squadra di Simone Inzaghi ha avuto un ottimo girone d’andata, mentre il Monza si è piazzato all’undicesimo posto. Partita valida per la 20ª giornata di Serie A 2023/24, si giocherà all’U-Power Stadium di Monza oggi sabato 13 gennaio 2024, alle ore 20:45. Di seguito le formazioni e tutte le info per vedere Monza-Inter streaming gratis e video live tv.

L’Inter ha conquistato il titolo di Campione d’inverno della Serie A per la 18ª volta nella sua storia. In 10 delle 17 volte precedenti in cui hanno ottenuto questo risultato (compresi quattro dei cinque anni più recenti), i nerazzurri sono poi riusciti a vincere lo Scudetto al termine della stagione.

Monza-Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni

Palladino sostituisce il giocatore infortunato Di Gregorio con Sorrentino. Gagliardini e Pablo Marí tornano in campo, mentre Pedro Pereira è preferito a Kyriakopoulos e Birindelli. Mota Carvalho potrebbe essere scelto come punto di riferimento avanzato, con Carboni anche lui titolare. Inzaghi schiera i titolari, ad eccezione di Cuadrado, e potrebbe far esordire Buchanan durante la partita. L’unico dubbio riguarda Dumfries-Darmian, con Dumfries favorito.

⚽ Le probabili formazioni di Monza-Inter

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; D’Ambrosio, Gagliardini, Caldirola; Pedro Pereira, Pessina, Bondo, Ciurria; Colpani, V Carboni; Mota Carvalho. Allenatore: Palladino. A disposizione in panchina: Lamanna, Gori, Donati, Izzo, Bettella, Pablo Marì, Birindelli, Kyriakopoulos, Akpa Akpro, Maldini, Vignato, Colombo, Maric. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Caprari, Gomez, Carboni A, Di Gregorio.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore: Inzaghi. A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Acerbi, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Buchanan, Asllani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Sanchez, Arnautovic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Cuadrado.

Arbitro: Rapuano di Rimini. Guardalinee: Peretti-Dei Giudici. Quarto Uomo: Volpi. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Mazzoleni.

Lautaro Martínez ha avuto un ruolo importante in 18 gol in questa stagione e potrebbe raggiungere un traguardo importante, diventando uno dei quattro giocatori a segnare almeno 20 gol in ogni stagione delle ultime quattro edizioni dei principali campionati europei insieme a Salah, Mbappé e Kane.

Monza-Inter in TV, che canale?

Monza-Inter diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN tramite l’app su smart TV di ultima generazione, console di gioco e dispositivi come Chromecast, Fire TV Stick e TIMVISION Box. Sarà anche trasmesso da Sky sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport.

Dove vedere Monza-Inter Streaming Gratis in italiano

La telecronaca della partita Monza-Inter su DAZN sarà condotta da Ricky Buscaglia, mentre il commento tecnico sarà fatto da Alessandro Budel. Invece, su Sky i telecronisti saranno Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani.

Monza-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN, la cui App può essere utilizzata su dispositivi portatili come smartphone e tablet; accedendo al sito ufficiale tramite il browser e inserendo i dati di accesso ottenuti durante la registrazione dell’account, sarà possibile fruire dei contenuti. Per chi è abbonato a Sky, è disponibile il servizio Sky Go, dedicato agli abbonati stessi. Un’altra opzione è rappresentata da NOW, dove è possibile acquistare il ‘Pass Sport’ per accedere ai contenuti offerti.

La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. L’Inter ha segnato in ogni partita delle ultime 27 partite di Serie A, un record nel campionato italiano. L’ultima partita senza gol è stata contro il Monza il 15 aprile 2023. La Juventus segue con una serie di 12 partite consecutive con gol.

Alternative per la visione di Monza-Inter gratis streaming online

È importante sottolineare che non ci sono alternative legali per guardare la partita di calcio tra Monza e Inter. Lo streaming di Rojadirecta è considerato illegale in Italia e i siti web che offrono questo servizio, cercando la frase “Monza-Inter Rojadirecta“, senza pagare i diritti televisivi sono contrari alla legge italiana.

