Ultime Notizie » Come vedere Juventus Porto Streaming » JUVENTUS PORTO Streaming TV, dove vedere la partita di ritorno di Champions League

Juventus Porto Streaming Gratis e Diretta TV – Tutto pronto per vedere Juventus Porto oggi martedì 9 marzo 2021 alle ore 21:00 italiane: partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Per passare ai quarti i Bianconeri dovranno rimontare il 2-1 subito nel match di andata: all’Allianz Stadium di Torino arriva il Porto di Sergio Conceicao. Nessuna opzione per la Vecchia Signora: deve vincere, al contrario dei portoghesi che a loro favore avranno due risultati su tre. La Juventus, al contrario, può solo vincere.

Giocatori da tenere d’occhio: l’ultima vittoria casalinga della Juventus (vittoria per 3-1 contro la Lazio) ha visto Álvaro Morata segnare due gol nel secondo tempo nell’arco di meno di cinque minuti (al 57° e 60° minuto), e impostare l’altro gol. Nel frattempo, Mehdi Taremi (POR) ha segnato tutti e quattro i suoi ultimi gol ufficiali prima del 60° minuto di gioco, incluso il gol di apertura al primo minuto della gara di andata. Statistica in evidenza: la Juventus ha vinto il secondo tempo ‘a zero’ in ciascuna delle ultime sei vittorie casalinghe (in tutte le competizioni) in cui ha superato un handicap. Andiamo a scoprire dove vedere Juventus Porto streaming e tv.

Juventus Porto Diretta: Canale TV e dove vederla

Juventus Porto in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Buone notizie: partita trasmessa in chiaro su Canale 5 di Mediaset! La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia.

Dove vedere Juventus Porto Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Juventus Porto in diretta streaming per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Streaming in chiaro con Mediaset Play.

Juventus Porto non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Juventus Porto Streaming Live: ultime notizie formazioni



Dubbi di formazione? Pirlo recupera Bonucci e probabilmente Chiellini (eventualmente al suo posto De Ligt): dovrebbero formare la coppia centrale davanti a Szczesny, con Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra. Duo mediano con Rabiot ed il rientrante Arthur vista la positività al coronavirus di Bentancur. Sugli esterni dovrebbero esserci Chiesa (in ottima forma) e McKennie, favorito su Ramsey. In avanti c’è Alvaro Morata (fresco di una doppietta che ha regalato la vittoria in campionato contro la Lazio) dal primo minuto per affiancare CR7 Cristiano Ronaldo.

⚽ Eco le probabili formazioni di Juventus Porto



Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo.

Porto (4-4-2): Marchesin; Manafà, Diogo Leite, Mbemba, Zaidu; Otavio, Oliveira, Uribe, Diaz; Marega, Taremi. Allenatore Sérgio Conceição.

Nella gara d’andata CR7 Cristiano Ronaldo ha fatto solo un tiro: il suo record più basso in una partita a eliminazione diretta di Champions League dalla semifinale contro il Barcellona nel 2011, quando non ha scoccato conclusioni. Cristiano Ronaldo ha segnato 10 gol in 10 partite casalinghe con la Juventus in Champions League. Dal suo acquisto nella stagione 2018/19, solo Lionel Messi ha segnato più gol in casa nella competizione con 14 realizzazioni.